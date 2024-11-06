Продолжают поступать новые сведения о возможностях консоли Nintendo Switch 2

Будущая портативная игровая консоль Nintendo может поддерживать технологию Mesh Shaders. Эта информация была обнаружена недавно и опубликована в интернете на этой неделе.

Код теста Nintendo Switch Online, который проводился в последние несколько дней для новой неанонсированной игры, якобы включает поддержку Mesh Shaders и разрешения 4K. Эти возможности отсутствуют в первой модели Switch. Президент Nintendo Шунтаро Фурукава подтвердил, что Switch 2 будет поддерживать обратную совместимость, что означает высокую вероятность того, что эти функции будут реализованы в консоли нового поколения.

2025 год уже не за горами, но до сих пор информация о Nintendo Switch 2 в основном приходит из слухов. Ожидается, что официального анонса не будет до января, поскольку Nintendo, вероятно, не захочет, чтобы анонс новой системы повлиял на продажи текущей консоли и программного обеспечения, которые снизились в последнем квартале.

Таким образом, релиз консоли Nintendo Switch 2 ожидается в следующем году.