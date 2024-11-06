Kirin 9100 получит ядро Cortex-X1 и GPU как в Kirin 9000S

Линейка смартфонов Huawei Mate 70 должна быть анонсирована уже в ноябре. Не исключено, что производитель будет использовать в них процессоры собственного производства Kirin 9100. Huawei и её производственный партнёр SMIC успешно разработали техпроцесс 5 нм, но новый чип не будет производиться на нём. К счастью, не будет он производиться и на устаревшем техпроцессе 7 нм, как Kirin 9000S. Появилась информация, раскрывающая данные о кластере процессора, GPU и литографии.

Сейчас у Huawei практически нет другого выбора, кроме как продолжить сотрудничество с SMIC. Торговые санкции США мешают заключению соглашений с TSMC или Samsung. С высокой долей вероятности, обе китайские компании работали за закрытыми дверями над разработкой техпроцесса 6 нм, как сообщает пользователь с ником @TechHome100. Он утверждает, что Kirin 9100 будет производиться именно на нём. Невозможно с уверенностью сказать, является ли термин «6 нм» маркетинговым ходом или настоящим улучшением по сравнению с техпроцессом 7 нм SMIC. Ранее сообщалось, что Kirin 9100 может использовать узел «N+3». Это улучшенная версия N+2 с повышенной плотностью по сравнению с Kirin 9010.

6 нм означает, что SMIC нашла способ увеличить количество транзисторов, используя своё оборудование DUV. Что касается кластера CPU в Kirin 9100, то вместо кастомных ядер TaiShan от Huawei в чипе может дебютировать одно ядро Cortex-X1 с частотой 2,67 ГГц, а также три ядра Cortex-A78 с частотой 2,32 ГГц и четыре экономичных ядра Cortex-A55, работающие на частоте 2,02 ГГц. Видимо, Huawei отказалась от собственных ядер в пользу разработок ARM.

Что касается GPU, то Kirin 9100 снова использует Maleoon 910, как и в прошлогоднем Kirin 9000S. Количество ядер не уточняется. С учётом того, что Kirin 9000S был оснащён четырьмя такими ядрами, Huawei может увеличить это количество, чтобы была разница между чипами двух поколений. Если говорить о производительности, то Kirin 9100 наверняка будет уступать конкурентам. Главное, чтобы он был быстрее предшественника.



