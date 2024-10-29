Новый iMac получил экран с нанотекстурой и другие улучшения

Неделя началась для компании Apple с анонсов в виде новой модели компьютера iMac. Обновлённая версия получила процессор последнего поколения M4, улучшенный экран, новые цвета и другие изменения, сохранив тонкий профиль и общий дизайн.

Новый iMac снова обладает экраном Retina размером 24 дюйма. На этот раз пользователи могут выбрать опциональное покрытие с нанотекстурой для уменьшения бликов. Помимо обновления процессора до M4, Apple увеличила максимальный объём унифицированной памяти с 24 до 32 ГБ. Конфигурации с 8 ГБ памяти больше не доступны. Версия с четырьмя портами теперь оснащена 10-ядерным процессором вместо 8-ядерного. Объём встроенного SSD может достигать 2 ТБ.

Apple заявляет, что новый iMac в шесть раз быстрее самой популярной версии iMac на процессоре Intel и до 4,5 раз быстрее самого популярного 24-дюймового моноблочного ПК с процессором Intel Core i7.

iMac с процессором M4 получил улучшенную камеру: вместо 1080p FaceTime HD теперь установлена камера 12 Мп с поддержкой функций Center Stage и Desk View. Это позволяет держать в кадре как себя, так и других, а также демонстрировать что-то на рабочем столе во время видеозвонков.

Apple представила «семь ярких оттенков»: зелёный, жёлтый, оранжевый, розовый, фиолетовый, синий и серебристый. Каждый iMac поставляется с аксессуарами, соответствующими его цвету (клавиатура, мышь или трекпад), которые оснащены портами USB-C вместо Lightning.

Новый iMac доступен с двумя или четырьмя портами USB-C (Thunderbolt 4) на задней панели. Также Apple улучшила беспроводные возможности, добавив поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Новый iMac с процессором M4 стоит от $1299 в США за базовую конфигурацию с двумя портами, 8-ядерным процессором, 16 ГБ унифицированной памяти и 256 ГБ SSD. Предзаказы уже открыты, а поставки начнутся в пятницу, 8 ноября.