Apple M4 Ultra через год принесёт большой прирост производительности

Компания Apple готова анонсировать версии процессора M4 для MacBook Pro и Mac mini 1 ноября, рассказал недавно известный аналитик. Не стоит забывать, что будут существовать и ещё более мощные версии этого процессора. M4 Pro и M4 Max должны войти в состав определённых устройств американского производителя. Не было известно, когда Apple анонсирует чип M4 Ultra для Mac Studio и Mac Pro. Возможно, ответ на этот вопрос теперь получен.

M4 обладает значительной вычислительной мощностью, поскольку уже были утечки тестов производительности MacBook Pro. Следующий год должен оказаться насыщенным для Apple, поскольку она собирается представить несколько новых процессоров и продуктов на их основе. В частности, весной ждут появления iPhone SE 4. Марк Гурман из Bloomberg в очередном информационном бюллетене Power On заявил, что компания анонсирует новый Mac Pro и Mac Studio с процессором M4 Ultra во второй половине следующего года.

Аналитик назвал все версии M4, которые появятся в обновлённых Mac mini, MacBook Pro и 24-дюймовом iMac. Он утверждает, что чипы M4 Ultra и M4 Mac будут представлены с Mac Pro и Mac Studio в середине или в конце 2025 года. Если компания решит выпустить Mac Pro и Mac Studio на M4 Ultra в середине года, можно ожидать их появления на конференции разработчиков WWDC 2025 вместе с анонсами iOS 19 и macOS 16.

Чип M4 основан на техпроцессе 3 нм компании TSMC. Его высокопроизводительные версии будут использовать преимущества процесса N3E. Он даст лучшую вычислительную и графическую производительность при большей энергоэффективности. Если компания решит выпустить устройства позднее в 2025 году, можно ожидать появления чипа M4 Ultra в последнем квартале. В это время года Apple неоднократно представляла подобные продукты.

Через несколько недель Apple объявит о выпуске чипов M4 Pro и M4 Max для моделей MacBook Pro и обновлённого Mac mini. Прирост производительности в них даст понять, насколько мощным окажется чип M4 Ultra. Можно рассчитывать на заметный прирост скорости CPU и GPU.