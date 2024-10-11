Canalys опубликовала статистику рынка ПК за третий квартал

Скоро в продаже появятся новые компьютеры Apple Mac на процессорах M4. Быть может, именно этим объясняется значительное падение продаж Mac в минувшем квартале. Статистика от компании Canalys показывает, что продажи Mac упали на 17,5% по сравнению с показателями годичной давности.

При этом рынок компьютеров в целом продемонстрировал годовой рост на 1,3%. Предположительно, этот показатель увеличится в преддверии праздничного сезона.

Продажи Mac упали до 5,1 млн в третьем квартале 2024 года по сравнению с 6,2 млн годом ранее. Это привело к снижению доли рынка на 1,8%. Apple переместилась с четвёртого на пятое место среди ведущих производителей, пропустив вперёд Asus.

Apple работает не во всех сегментах рынка, где представлены её конкуренты, что нужно учитывать. Главный аналитик Canalys Ишан Датт связывает рост рынка Windows-ПК с тем, что компании обновляются до Windows 11, чтобы «избежать оплаты за продление поддержки». Эта плата вступит в силу в октябре 2025 года.

Падение вызывает определённую тревогу у поклонников Apple. Ноутбуки на Windows являются сильными конкурентами в плане производительности и времени работы. Windows раньше других начала использовать ИИ, хотя это потребителей мало волнует.

Apple и Asus показали наибольший рост на 15,8%. Это приближает их к Dell, у которой за прошлый квартал был спад на 4%.

Lenovo и HP остаются лидерами. Lenovo продаёт почти каждый четвёртый компьютер с долей 24,5%.

И всё же основное внимание сейчас приковано к Apple. После выпуска новых чипов и устройств Microsoft, Intel, AMD и Qualcomm предстоящий релиз M4 Mac остаётся последним важным событием года. Ещё Apple официально представит систему macOS Sequoia, которая принесёт Apple Intelligence на Mac, хотя некоторые функции поначалу не будут доступны.

Скорее всего, не будут анонсированы обновлённые ноутбуки MacBook Air, самые продаваемые у компании. Вместо этого ожидается, что M4 появится в составе iMac, Mac mini и MacBook Pro.