Бета-версия Android 16 показала опцию под названием «Режимы»

Хотя Android 15 только начала распространяться, давно уже ведётся работа над следующим крупным обновлением системы и новой функциональностью для неё. Хотя до выхода Android 16 остаётся год, уже есть её бета-версии. Они позволяют заглянуть в одну из значительных функций, которая разрабатывается в следующей версии. Они называются «Режимы».

Недавно была выпущена Android 15 QPR 1 Beta 3. Android Authority сообщает, что одним из самых интересных обновлений является режим «Не беспокоить». Он сейчас подвергается переработке и станет более продвинутым. Ранее это называлось «Приоритетные режимы», а теперь будет просто «Режимы» из-за нового пользовательского интерфейса.

Нынешняя ограниченность режима «Не беспокоить» (DND) заключается в том, что пользователи не имеют большого контроля над тем, когда и как уведомления могут быть отключены. Они могут либо вручную активировать его, либо вручную контролировать уведомления в определённые временные интервалы. Если необходимо настроить несколько расписаний, режимы нужно будет модифицировать каждый раз для смены контекста, что неудобно.

Функция режимов в Android 16 устраняет эту проблему, упрощая процесс. Пользователи смогут создавать несколько режимов с определёнными триггерами и настройками и устанавливать время и действия без повторной настройки профилей единого режима. Это даст пользователю контроль над уведомлениями и возможность настраивать их.

Пользователи смогут зайти в раздел настроек, чтобы внести изменения в новые режимы и включить или выключить их. Будут они доступны и как плитки быстрых настроек. Когда режим активирован, иконка будет видна на панели состояния, экране блокировки и всегда включённом дисплее. Это упростит понимание того, какой режим активен в данный момент. Это изменение обеспечит улучшенный опыт не только благодаря удобству доступа, но и способности быстро определять режимы.

Функция режимов в Android 16 предлагает 40 уникальных иконок. Из них пользователи могут выбирать для представления различных действий, что автоматически упрощает поиск иконок. Финальная версия может иметь и более широкий выбор иконок. Уже нынешнего варианта достаточно, чтобы визуально различать разнообразные действия.