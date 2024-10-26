Октябрьское обновление Android 2024 уже поступило на европейский континент для Samsung Galaxy S21 FE и Galaxy A52 5G.

Темпы обновления Samsung постоянны: как и было обещано, южнокорейский гигант продолжает выпускать самое последнее обновление безопасности Android, октябрьское, для лучших телефонов в своем каталоге, как самых новых, так и выпущенных несколько лет назад.

Компания Samsung уже начала выпуск октябрьского обновления Android 2024 для Samsung Galaxy S21 FE в большом количестве европейских стран с версиями прошивки G990BXXSAGXJ1 и G990B2XXS9GXJ1, первая из которых совместима с моделью SM-G990B, а вторая - с версией SM-G990B2.

Корейский бренд также начал распространение нового обновления для Samsung Galaxy A52 5G в различных регионах Европы и Азии, в частности в Австралии, Германии, в Казахстане, Малайзии, России, Таиланде, Филиппинах, Украине и Вьетнаме, с номером сборки A525FXXS9FXJ1.

В обоих случаях новое обновление безопасности включает октябрьский патч безопасности 2024, который устраняет в общей сложности 42 проблемы, связанные с безопасностью и конфиденциальностью, исправляет ряд ошибок в пользовательском интерфейсе устройств Galaxy, One UI, а также повышает стабильность и производительность обоих телефонов.

Если у вас есть одно из этих двух устройств Samsung Galaxy и вы хотите проверить, получили ли вы новое обновление безопасности, просто откройте меню «Настройки» на вашем телефоне и перейдите в раздел «Обновление ПО».

После того как новое обновление безопасности будет доступно на вашем Galaxy S21 FE или Galaxy A52 5G, для его применения на смартфоне достаточно нажать на кнопку «Загрузить и установить».