Возможные небольшие изменения и исправления ошибок в новой версии.

В очередной раз Google пропустила бета-версию Android Auto и перешла сразу к стабильной версии, так что теперь она доступна абсолютно всем пользователям.

Две недели назад была выпущена версия Android Auto 13.0, в которой практически не было новых функций, но теперь доступна стабильная версия 13.1, которая, судя по всему, не содержит никаких новых функций, но изменения и исправления ошибок могут быть.

Google никогда не публикует примечания к обновлениям для такого рода версий, поэтому пользовательское сообщество должно обнаружить новые функции в коде с течением времени. Однако обычно Google скрытно вносит в различные версии Android Auto ряд изменений, которые поначалу не видны, и в течение нескольких дней активирует их на стороне сервера.

Не исключено, что через несколько дней может выясниться, что версия 13.1 включала в себя новую функциональность. Точно известно, что Google работает над дебютом интерфейса для радиостанций в Android Auto, но пока неизвестно, в какой версии он появится.

Стабильная версия Android Auto 13.1, вероятно, уже установлена на вашем мобильном устройстве, если у вас настроено автоматическое обновление. Если автоматическое обновление не настроено, вам придется обновить Android Auto вручную.

Вы можете сделать это несколькими способами. Самый рекомендуемый - зайти непосредственно в Google Play Store и, оказавшись во вкладке, нажать на кнопку «Обновить приложение».

Также можно зайти в настройки собственного мобильного телефона, в установленные приложения и посмотреть те, которые еще не были обновлены.

Если ни один из вышеперечисленных способов вам не подходит, вы всегда можете скачать соответствующий APK Android Auto 13.1, который уже доступен на APKMirror.