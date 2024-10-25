По словам эксперта по Android Мишаала Рахмана, Google работает над программой под названием Longevity GRF, цель которой - заставить всех производителей телефонов предлагать 7 лет обновлений Android для своих аппаратов.

Только на этой неделе Qualcomm анонсировала свой новый мобильный процессор высокого класса на 2024 и 2025 годы - Snapdragon 8 Elite, который гораздо мощнее и эффективнее Snapdragon 8 Gen и будет получать обновления в течение 8 лет, что позволит смартфонам, оснащенным этим чипом, получить до 8 новых версий Android.

Теперь Google хочет сделать еще один шаг вперед: она намерена разрешить всем производителям чипов предлагать 7 лет обновлений для своих мобильных устройств, что позволит всем телефонам на базе Android, а не только Samsung и Google, получать обновления операционной системы в течение 7 лет.

В недавнем отчете, опубликованном экспертом по Android Мишаалом Рахманом на сайте Android Authority, сообщается, что Google с начала года работает над инновационной программой, получившей название «Longevity GRF».

Longevity GRF основана на GRF (Google Requirements Freeze), программе, которую компания из Маунтин-Вью запустила в 2020 году, чтобы облегчить производителям чипсетов, таким как Qualcomm и MediaTek, поддержку обновлений Android в течение 3 лет. Для достижения этой цели программа предлагала поддержку различных итераций операционной системы с помощью одного чипа, благодаря чему за последние 4 года обновления Android смогли дойти до большого количества телефонов раньше времени.

Longevity GRF расширяет эту первоначальную поддержку, позволяя производителям процессоров повторно использовать программное обеспечение для семи обновлений Android, начиная с Android 15, а всем смартфонам на рынке - получать обновления операционной системы вплоть до Android 22.

Однако следует отметить, что, как объясняет Рахман в отчете, эта программа предусматривает, что, хотя программное обеспечение производителей чипов «замораживается» на первые три года поддержки, производители телефонов должны обновить ядро Android Linux через три года, если они хотят продолжать получать сертификацию от Google.

Таким образом, такие бренды, как Xiaomi, OPPO, OnePlus, Realme или HONOR, смогут воспользоваться программой Longevity GRF, но с некоторыми ограничениями, например, эти производители не смогут выпустить устройство с версией Android, которая на четыре обновления опережает программное обеспечение процессора.

Это означает, что программное обеспечение чипсета Snapdragon 8 Elite, первым поддержавшего программу Longevity GRF, разработано для Android 15, а значит, не может быть использовано непосредственно в устройстве, выпущенном с Android 19. Это ограничение призвано предотвратить выпуск OEM-производителями телефонов с поддержкой только трех лет обновлений Android.