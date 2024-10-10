Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Chrome и Android могут разделить по разным компаниям по антимонопольным причинам
Министерство юстиции США хочет разрушить монополию Google в области поиска

Компания Google может вскоре столкнуться с регуляторными мерами со стороны Министерства юстиции США. Оно рассматривает антимонопольные меры с целью ограничить влияние компании на поиск в интернете. С этой целью могут быть разделены Android, Chrome и связанные с ними активы.

Министерство юстиции США представило план по борьбе с монополией Google в рамках антимонопольного иска против компании. Это заявление сделано после юридической победы Министерства юстиции в августе. Тогда окружной суд США назвал Google «монополистом» за нарушение антимонопольных законов в своих усилиях сохранить статус поисковой системы по умолчанию на устройствах и в браузерах.

Правительство США выявило потенциальную антимонопольную сеть, связывающую устройства на Android, Google Play Store, Chrome и поиск. Чтобы разрешить эти антимонопольные проблемы, власти США могут настоять на том, чтобы Google стала более прозрачной в отношении альтернативных вариантов поиска и позволила веб-сайтам выбирать, хотят ли они участвовать в обучении ИИ. Министерство юстиции также рассматривает более радикальные меры. Среди них обязательное предоставление Google данных поиска конкурентам или разделение Chrome и Android.

Министерство юстиции также хочет ограничить возможность Google заключать эксклюзивные соглашения с компаниями вроде Apple и Samsung, чтобы её поисковая система по умолчанию применялась на их устройствах. Сейчас у Google есть партнёрское соглашение с Samsung по разделению доходов от магазина Play Store и с Apple для использования поисковой системы Google в Safari.

Ещё одной рассматриваемой в рамках предложений мерой будет ограничение возможности Google применять свою поисковую систему в Chrome, Play Store и Android. Всё это нацелено на решение проблем, вызванных контролем Google над поиском, дележом доходов, представлением результатов поиска, охватом рекламы и монетизацией, а также практиками сбора и использования данных.

Как и ожидалось, Google выступила против предлагаемых антимонопольных действий. В компании говорят, что они подорвут конфиденциальность пользователей. Google утверждает, что предлагаемые меры могут навредить потребителям, бизнесу и разработчикам.

Поисковый гигант напоминает о своих крупных инвестициях в Chrome и Android, говоря, что эти продукты обеспечивают потребителям бесплатный доступ к интернету и сервисам Google. Разделение Chrome и Android может нарушить бизнес-модели, повысить стоимость устройств и ослабить способность конкурировать с Apple.

Рекомендации пока находятся на этапе обсуждения. Судья Амит Мехта планирует вынести решение к августу 2025 года. Если Google подаст апелляцию, это может продлиться ещё несколько лет.

#google #android #chrome
Источник: androidcentral.com
+
Написать комментарий (0)
Суд обязал Google открыть систему Android для сторонних магазинов приложений
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В животном мире зафиксирован первый случай слияния глубоководных медуз в единый организм
3
Евгений Даманцев: Су-35С, МиГ-31БМ и Су-30СМ2 готовы эффективно противостоять Mirage-2000-5
5
Российским компаниям не хватает таджиков и узбеков — на рынке дефицит иностранных работников
13
Samsung объявила, что ее телевизоры Smart TV перейдут на One UI и будут поддерживать ИИ
4
Председатель правления Samsung заявил, что компания не намерена продавать свой литейный бизнес
6
НАСА опубликовало детализированный снимок поверхности Европы перед запуском миссии Clipper
+
«Ростсельмаш» впервые показал новый российский зерноуборочный комбайн
+
Samsung сообщает о доступности бета-версии One UI 7 не только для разработчиков, но и пользователей
+
Драйвер Intel 32.0.101.6083 поддерживает обновление Diablo IV, ремейк Silent Hill 2 и другие игры
+
Microsoft советует купить новый ПК, поскольку жизненный цикл Windows 10 подходит к концу
6
GeForce RTX 5080 получит самую быструю память GDDR7 в линейке RTX 50
7
«Планар» использует дочернюю компанию Copper Mountain Technologies для обхода санкций США
+
Garmin готовит к релизу спортивные часы Fenix 8 и Tactix 8
1
Чипсеты Dimensity от MediaTek теперь оптимизированы для Google Gemini Nano с функцией Multimodality
+
АО «ГЛОНАСС» представило прототип первого отечественного мобильного терминала спутниковой связи
+
Разработчики рассказали об уникальных функциях и особенностях Unreal Engine 6
1
Boeing разрабатывает X-plane, оснащенный вентилятором в крыле для вертикального взлета
2
Microsoft прекращает официальную поддержку двух версий Windows 11
+
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
66
AMD начнёт поставки своих новых чипов с территории США
+

Популярные статьи

Во сколько на самом деле обходится владение китайским автомобилем на примере Haval Jolion
10
ТУ-144: Взлет и падение советского сверхзвукового гиганта
13
Туманная заунывность - краткий обзор игры "Silent Hill 2 remake"
7
Как компании оптимизируют свои игры - рассматриваю на примере "Quantum Break"
5
Чем игровой ПК лучше PlayStation 5, и почему ленивым геймерам игровая приставка не подойдёт
5
Топ 5 эмуляторов консоли Nintendo Switch
3
Почему смартфоны Apple так дорого стоят, и когда флагманы Xiaomi успели подорожать до 100 000р
7
Почему GeForce RTX 4060 лучше GeForce RTX 4060 Ti, а для игрового ПК стоит купить Radeon RX 7700 XT
16
Решаем трудную задачу — собираем игровой компьютер всего за 38000 рублей осенью 2024 года
8
Обзор игры Vladik Brutal
6

Сейчас обсуждают

Чатo ---- Бoт
13:07
Значит, скоро следует ожидать очередного массированного налёта на объекты энергосистемы Некроины. К зиме каклам - тiлькi лучины и костры.
«Автотор» представил две свои новые модели, работающие на биотопливе
ИСКАНДЕР
13:00
И какая у него правда в вопросе? ))) Выше написали, что не так.
ВСУ вывезли обломки сбитого беспилотника С-70 «Охотник» для дальнейшего анализа
Никита Краснов
12:53
Чел, а я не могу придти после прогулки в парке и залипнуть вечером в сайлент? За бесплатно. Советы порванного школьника. Особенно забавляют такие комментарии в топике про... Игру.
Туманная заунывность - краткий обзор игры "Silent Hill 2 remake"
FelsheR-Vzvz
12:51
У меня на редми8 уже хрен знает сколько этой поддержки нет, 12й андрейка последний был. А телефон так-же работает. Но мой 5ти летний телефон, даже с учетом идеального хранения и эксплуатации выглядит...
Почему смартфоны Apple так дорого стоят, и когда флагманы Xiaomi успели подорожать до 100 000р
Den viper
12:41
Если будет как 4080 в играх без лучей , и чуть лучше 4080 супер в лучи то ещё пойдет. Главное цену не выше 600 долларов
GeForce RTX 5070 будет иметь всего 12 ГБ памяти
Ярослав Сибиряк
12:34
Из-за употретребления этого слова ,я подумал ,что льют 😁
Новую партию БМД-4М и БМП-3 с допзащитой и комплексом "Накидка" передали в войска
Дмитрий
12:32
во наконец то вышло. 10 октября. хоть они и врут задним числом что 27 сентября. но вчера я проверял не было
Intel выпустила финальный патч для процессоров Raptor Lake и Raptor Lake Refresh
Белый Орёл
12:29
Я как увидел глаза на лоб полезли. Даже с самым хреновым охладом 5900х 4.5 ГГц должен держать, а тут даже меньше чем 4.2
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
Vorvort
12:19
Мой пост на 3DNews удалили когда я предложил тестеру выкладывать видео тестовых отрезков, чтобы его эксель можно было проверить. А другого пользователя, который подловил тестера 7950X в подтасовке в п...
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
JoshuaBrains
12:18
Мы всё дальше и дальше от бога 😒
Разработчики рассказали об уникальных функциях и особенностях Unreal Engine 6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем