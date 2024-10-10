Министерство юстиции США хочет разрушить монополию Google в области поиска

Компания Google может вскоре столкнуться с регуляторными мерами со стороны Министерства юстиции США. Оно рассматривает антимонопольные меры с целью ограничить влияние компании на поиск в интернете. С этой целью могут быть разделены Android, Chrome и связанные с ними активы.

Министерство юстиции США представило план по борьбе с монополией Google в рамках антимонопольного иска против компании. Это заявление сделано после юридической победы Министерства юстиции в августе. Тогда окружной суд США назвал Google «монополистом» за нарушение антимонопольных законов в своих усилиях сохранить статус поисковой системы по умолчанию на устройствах и в браузерах.

Правительство США выявило потенциальную антимонопольную сеть, связывающую устройства на Android, Google Play Store, Chrome и поиск. Чтобы разрешить эти антимонопольные проблемы, власти США могут настоять на том, чтобы Google стала более прозрачной в отношении альтернативных вариантов поиска и позволила веб-сайтам выбирать, хотят ли они участвовать в обучении ИИ. Министерство юстиции также рассматривает более радикальные меры. Среди них обязательное предоставление Google данных поиска конкурентам или разделение Chrome и Android.

Министерство юстиции также хочет ограничить возможность Google заключать эксклюзивные соглашения с компаниями вроде Apple и Samsung, чтобы её поисковая система по умолчанию применялась на их устройствах. Сейчас у Google есть партнёрское соглашение с Samsung по разделению доходов от магазина Play Store и с Apple для использования поисковой системы Google в Safari.

Ещё одной рассматриваемой в рамках предложений мерой будет ограничение возможности Google применять свою поисковую систему в Chrome, Play Store и Android. Всё это нацелено на решение проблем, вызванных контролем Google над поиском, дележом доходов, представлением результатов поиска, охватом рекламы и монетизацией, а также практиками сбора и использования данных.

Как и ожидалось, Google выступила против предлагаемых антимонопольных действий. В компании говорят, что они подорвут конфиденциальность пользователей. Google утверждает, что предлагаемые меры могут навредить потребителям, бизнесу и разработчикам.

Поисковый гигант напоминает о своих крупных инвестициях в Chrome и Android, говоря, что эти продукты обеспечивают потребителям бесплатный доступ к интернету и сервисам Google. Разделение Chrome и Android может нарушить бизнес-модели, повысить стоимость устройств и ослабить способность конкурировать с Apple.

Рекомендации пока находятся на этапе обсуждения. Судья Амит Мехта планирует вынести решение к августу 2025 года. Если Google подаст апелляцию, это может продлиться ещё несколько лет.