Не исключено появление Google Pixel 9a раньше привычной даты

Недавно компания Google представила четыре смартфона серии Pixel 9 и теперь у неё на очереди более доступная по цене модель Pixel 9a. Относительно этого устройства уже было множество утечек данных и слухов. Очередной из них касается даты выхода, который может состояться раньше ожидавшегося.

Согласно новым сведениям, Pixel 9a будет доступен для предварительного заказа в середине марта. В магазинах он появится до конца марта. Обычно аппараты этой серии представляли в мае. Также сообщается, что Pixel 9a будет доступен в четырёх цветовых вариантах: фарфоровом, обсидиановом, пионовом и ирисовом.

Google регулярно сдвигает даты выпуска своих Android-устройств. Серия Pixel 9 была анонсирована в середине августа, на два месяца раньше привычного октября. Android 16 также может появиться раньше обычного, а именно во втором квартале 2025 года.

Попавшие в сеть изображения показывают, что Pixel 9a будет иметь дизайн в стиле Pixel 9, но с меньшим выступом камеры. Ожидается использование того же процессора Tensor G4 и Android 15. Также сообщается, что Pixel 9a получит экран размером 6,1 дюйма против 6,3 дюйма на Pixel 9.

Предполагается, что Pixel 9a унаследует некоторые функции камер Pixel 9. Среди них должны быть Magic Eraser и Photo Unblur, применяющие ИИ для улучшения фотографий. Pixel 9a может стоить около $499.