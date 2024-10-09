Однако компания Google не согласна с решением суда и уже подала апелляцию, настаивая на открытости системы Android и конкуренции с Apple.

В мобильной экосистеме Android вскоре произойдут большие изменения. В конце прошлого года Google проиграла антимонопольное дело, инициированное компанией Epic Games, и теперь суд вынес решение, которое может изменит правила использования магазина Google Play. В частности, Google придется пересмотреть свою политику продвижения приложений в Google Play и открыть доступ к сторонним магазинам приложений. В ответ на это компания Google уже заявила о намерении подать апелляцию.

Хотя операционная система Android всегда позволяла пользователям устанавливать приложения из внешних источников, суд признал, что Google постоянно использовала своё рыночное доминирование, чтобы препятствовать развитию сторонних магазинов. Судья Джеймс Донато постановил, что компании необходимо предпринять ряд мер для исправления сложившейся ситуации, что потенциально может изменить рынок мобильных приложений.

Согласно данным New York Times, с 1 ноября Google больше не сможет требовать, чтобы все приложения использовали только Google Play для обработки платежей. Разработчики получат возможность свободно рекламировать и использовать альтернативные методы оплаты прямо в своих приложениях, без угрозы санкций со стороны Google. Более того, разработчики смогут устанавливать свои цены на премиум-контент вне правил магазина Google Play. Самым важным нововведением станет обязанность Google предоставлять сторонним магазинам приложений доступ к каталогу Google Play, а также способствовать их распространению, повышая их видимость для пользователей.

Дополнительно, Google запрещено стимулировать разработчиков финансовыми бонусами или привилегиями, чтобы они отказывались от использования сторонних магазинов приложений. То же самое касается и производителей смартфонов: Google больше не сможет заключать с ними эксклюзивные договоры, которые бы делали Google Play единственным предустановленным магазином на новых устройствах.

В свете этих событий можно ожидать, что такие магазины, как Epic Store, будут предустановлены на некоторых устройствах уже в ближайшее время.

На первый взгляд может показаться странным, что именно Google подвергается таким жестким мерам, тогда как Apple, известная своей «закрытой» экосистемой, избегает аналогичных обвинений. Однако, как отмечают эксперты, Google попала под удар из-за явного злоупотребления своей рыночной властью, тогда как Apple с самого начала построила «стены» вокруг своей системы, не предоставляя льгот никому. В случае с Google суд увидел попытки манипуляции рынком, что и привело к поражению компании в этом деле.

Первый иск был подан в 2020 году, когда Epic Games обвинила как Google, так и Apple в использовании своего доминирующего положения для подавления конкуренции. В то время как дело против Apple оказалось неудачным, Google проиграла из-за раскрытых фактов финансового давления на разработчиков. Суд установил, что Google подкупала крупных разработчиков, чтобы те не создавали альтернативные магазины приложений, а также заключала соглашения с производителями устройств, чтобы Google Play оставался единственным предустановленным магазином.

В ответ Google подала апелляцию, пытаясь временно приостановить выполнение судебного решения и продолжать бизнес в обычном режиме до окончательного вердикта. В заявлении компании также упоминается, что Android остается открытой платформой, конкурирующей с Apple за привлечение пользователей и разработчиков. Google пытается сместить акцент на то, что экосистема Apple гораздо более закрыта. Тем не менее, это не отменяет факта, что Apple выиграла своё дело, а Google — нет.

Ослабление контроля Google над распространением приложений на Android может открыть новые возможности для сторонних платформ, таких как Epic Store, что может привести к снижению цен на приложения и предложению новых интересных сервисов. В течение последних десяти лет пользователи Android и iOS сталкивались с 30% комиссией для разработчиков, что привело к многочисленным спорам и судебным искам. Теперь, с ослаблением позиций Google, можно ожидать большей гибкости на рынке приложений.

Однако есть и потенциальные риски. Сторонние магазины приложений могут не обладать теми же мерами защиты от вредоносных программ, что и Google Play. С ростом числа пользователей, использующих сторонние магазины, увеличиваются риски загрузки небезопасных приложений, которые могут содержать вирусы или программы-шпионы. Киберпреступники могут воспользоваться этим, чтобы вводить пользователей в заблуждение, предлагая вредоносные программы под видом новых приложений.

В ближайшие недели Google предстоит убедить апелляционный суд в том, что её позиция заслуживает пересмотра. Если это не удастся, компании придется начать выполнение решения суда. Это может внести больше инноваций в экосистему Android, но также приведет к более сложной и запутанной системе распространения приложений.

Вынесенное судом решение может стать важной вехой в развитии мобильной индустрии. Открытие Android для сторонних магазинов приложений может стимулировать конкуренцию и снизить цены для пользователей, но вместе с тем оно несет и новые вызовы для безопасности. Как Google будет адаптироваться к этим изменениям, покажет время, но одно можно сказать точно: рынок мобильных приложений станет другим.