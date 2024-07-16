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Audi представляет новые седан и универсал A5
Audi предлагает гибридные четырехцилиндровые бензиновые и дизельные двигатели в модели A5

Автопроизводитель Audi представил новую модель A5, которая придёт на смену A4 с бензиновыми и дизельными двигателями. Были анонсированы варианты Avant (универсал) и Sedan (седан). Они стали первыми для Audi на архитектуре Premium Platform Combustion (PPC).


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Поначалу будут предлагаться три двигателя. Турбированный 2,0-литровый четырёхцилиндровый бензиновый двигатель имеет на выбор две версии с разной мощностью. Первая из них имеет 148 л.с., а 2-литровый двигатель будет предлагаться в более мощной версии с 201 л.с. В результате первый вариант будет предлагаться только с передним приводом, а второй с полным.

Желающие получить шестицилиндровый двигатель смогут выбрать модель S5. Версия с повышенной производительностью предлагает турбированный 3,0-литровый двигатель V6 мощностью 362 л.с. Здесь также применяется технология мягкого гибрида. Мощность передаётся на колёса через трансмиссию S tronic с двойным сцеплением. Ещё есть 2,0-литровый турбодизель мощностью 201 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. С технологией мягкого гибрида расход топлива может составлять 4,7 л на 100 км.

Предлагаются новые адаптивные амортизаторы. Рулевое управление и крепление подвески на передней оси стали жёстче для повышения точности управления. Модели S и S line получили спортивную подвеску, благодаря которой автомобиль стал ниже на 20 мм.

Имеется несколько систем помощи водителю, в том числе предупреждение о выходе за пределы полосы движения, система внимания, помощь при парковке задним ходом и круиз-контроль. В Европе автомобиль поступит в продажу в ноябре по цене от 45200 евро.

#автомобили #audi
Источник: carbuzz.com
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