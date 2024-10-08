Tesla Model 3 превзошла оценку запаса хода от EPA

Организация EPA даёт не абсолютно точные оценки дальности хода разных моделей автомобилей. При правильных условиях вождения результаты могут быть близки к этим оценкам. У Tesla автомобили далеко не всегда соответствуют указанным EPA диапазонам в реальных условиях испытаний. Скоро ситуация может стать лучше.

Обновлённый Tesla Model 3 Performance не только достиг оценок EPA в недавних тестах, но и превзошёл их. Заявленный на сайте Tesla диапазон EPA для этого автомобиля составляет 487 км на зарядку. В тестировании он проехал 492 км.

Разница в диапазоне между заявленным и фактическим значениями невелика, но это всё равно важное событие. Если сравнить с Model 3 Performance 2018 года, наблюдается значительный скачок. Тогда тесты показали всего 412 км при оценочном диапазоне EPA в 499 км.

Хорошие результаты показывает не только Model 3 Performance. Cybertruck Foundation Series AWD с всесезонными шинами тоже превысил свои оценки. В реальных условиях вождения он выдал 537 км против 511 км у EPA. Учитывая, что Cybertruck довольно большой и этот тест включал всесезонные шины, было бы закономерно, если бы он не достиг заявленных показателей, но он их превзошёл.





Также провели экстремальный тест запаса хода, сравнивая предыдущее поколение с нынешним. Новая версия проехала 595 км на скорости 112 км/ч, значительно превысив оценку EPA в 549 км.