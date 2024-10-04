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Zelikman
Tesla начинает устранять проблемы зависания задней камеры на своих пикапах Cybertruck
Это пятый случай за год, когда компания отзывает данную модель из-за каких-либо неисправностей

  Компания Tesla сообщила о своей пятой сервисной инициативе для пикапа Cybertruck в 2024 году. На этот раз проблема заключается в задней камере: при определенных условиях изображение может «зависнуть» и не отображаться в течение продолжительного времени. Владельцам электрических грузовиков не будет нужно ехать в сервисные центры — неполадка будет устранена через беспроводное обновление программного обеспечения, которое уже начало распространяться.

  Национальная администрация безопасности дорожного движения США обозначила, что при включении задней передачи в Tesla Cybertruck медиасистема может вывести изображение с задержкой до 8 секунд. Это на 6 секунд превышает допустимые нормы по местным стандартам безопасности. Регулятор отметил, что в данном случае водители могут полагаться на боковые зеркала для парковки, но при этом потребовал от компании устранить несоответствие электромобиля действующим требованиям.

  Для 27 185 экземпляров Cybertruck выпущено обновление программного обеспечения. Скорее всего, все проданные пикапы подпадают под действие данной сервисной кампании, так как компания не раскрывает подробной информации.

  В июне Tesla объявила об отзыве пикапов по двум основным причинам: проблема с ломающимся мотором стеклоочистителя и отсоединяющимися кузовными элементами. Кроме того, в апреле была выявлена неисправность в креплении накладки на педали акселератора у Cybertruck.

#технологии #автомобили #tesla #cybertruck
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