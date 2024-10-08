Стоить новая Tesla Model Y 2025 будет чуть дороже предыдущей версии.

Tesla представила обновленную версию своего популярного электрокара - Model Y 2025. Эта модель может проехать до 600 км без подзарядки, что на 145 км больше, чем у предыдущей базовой версии. Цена новинки в Великобритании составляет 47 тысячи фунтов стерлингов, что на 2 тысячи фунтов больше предыдущей модели.

Tesla улучшила батарею и добавила тепловой насос и шины, которые меньше сопротивляются качению. Благодаря этим изменениям, автомобиль разгоняется от 0 до 96 км/ч всего за 5,7 секунды.

Внешний вид и интерьер Model Y остались почти без изменений. В салоне по-прежнему есть большой 15,4-дюймовый центральный дисплей. Комплектация включает 19" диски, панорамную крышу, подогрев сидений для всех пассажиров и адаптивный круиз-контроль. Покупатели могут выбрать один из пяти цветов кузова и обивку салона черного или белого цвета из веганских материалов. Первые поставки новой Tesla Model Y в Великобританию запланированы на конец октября 2024 года.