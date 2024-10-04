Роботакси представят на следующей неделе.

Tesla вводит инновации в мир электромобилей, готовясь представить новые аккумуляторы для своих будущих моделей, включая Cybertruck, Roadster и роботакси. Эти аккумуляторы будут оснащены сухими катодами, что является значительным шагом вперед в технологии батарей.

На данный момент большинство аккумуляторов для Tesla производятся компаниями Panasonic Energy и LG Energy. Однако Tesla, под руководством Илона Маска, стремится увеличить производство своих аккумуляторных элементов 4680 в США. Цель - сократить затраты и повысить рентабельность. Новые аккумуляторы обещают быть более эффективными и дешевыми в производстве.

Однако разработка аккумулятора 4680 не обошлась без проблем. В процессе тестирования компания столкнулась с потерей от 70% до 80% катодов, что значительно выше, чем у традиционных производителей аккумуляторов, где потери составляют менее 2% из-за производственных дефектов. Несмотря на эти трудности, Tesla не сдается и планирует масштабировать производство аккумуляторов с сухим покрытием.

Особенно интересно, что Tesla планирует начать производство Cybertruck с новыми аккумуляторами к середине следующего года. Компания нацелена на выпуск от 2000 до 3000 таких машин в неделю.

В добавление к этому, следующая неделя обещает быть волнующей, так как Tesla анонсировала представление своего роботакси. Это событие с нетерпением ожидают как поклонники бренда, так и эксперты индустрии.



