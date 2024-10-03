Компьютерных чипов Kirin предстоит ждать дольше запланированного

Многие ждали, что скоро процессоры серий Apple M получат нового конкурента в виде Huawei Kirin. Сначала релиз был запланирован на май или июнь, но этого так и не случилось. Теперь его появление снова откладывается, на этот раз на первый квартал 2025 года.

Об этом сообщил инсайдер на сайте Weibo под ником @BeijingDigitalMaster. С тех пор как Huawei представила Kirin 9000S в прошлом году, компания выпустила Kirin 9010 и ряд его разновидностей для смартфонов и планшетов. Это показывает, что Huawei старается уменьшить зависимость от иностранных поставщиков и полагаться на местную цепочку поставок для промышленного производства процессоров.

Несмотря на амбиции Huawei по возвращению на вершину, есть ряд препятствий, которые мешают её планам, начиная с оборудования для производства чипов. США запретили компании ASML поставлять Huawei и другим китайским компаниям современное EUV-оборудование, поэтому зависимость от оборудования предыдущих поколений DUV резко возросла.

Крупнейший производитель полупроводников в Китае, компания SMIC, успешно разработала технологию 5 нм на существующем DUV-оборудовании. Рост расходов на пластины и очень низкий процент выпуска годных чипов означают, что для Huawei будет крайне дорого использовать эту технологию для массового производства Kirin PC. Возможно, ведётся работа над оптимизациями для повышения доли выпуска качественных чипов и снижения производственных затрат, что и может быть причиной задержки.

Согласно ранним тестам, архитектура Taishan V130 позволила достичь многоядерной производительности на уровне около Apple M3. Показатели потребления энергии не были опубликованы.