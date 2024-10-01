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Новый отчет показывает, что Китай значительно отстает от Тайваня в производстве полупроводников
С момента, когда TSMC готовится к массовому производству 2-нм чипов, разрыв в технологиях увеличивается до 10 лет.

Китай сталкивается с серьезными проблемами в области производства полупроводников, отставая от Тайваня как минимум на 10 лет. Это отставание становится особенно очевидным на фоне достижений тайваньской компании TSMC, которая близка к началу массового производства 2-нм чипов.

Тайвань занимает лидирующие позиции в производстве полупроводников, и TSMC выступает в роли главного игрока на этом рынке. Из недавнего отчета становится ясно, что Китай не просто отстает, а его разрыв с Тайванем составляет не менее 10 лет. У Чэнвэнь, председатель Национального научного совета Тайваня, выразил сомнения по поводу утверждений о том, что китайские технологии находятся всего на три года позади. Он отметил, что такие заявления, сделанные депутатом Демократической прогрессивной партии У Пэйи, не соответствуют действительности.

У Пэйи ссылался на информацию из японских СМИ, согласно которой после анализа смартфонов Huawei китайские технологии якобы приблизились к тайваньским. Однако У Чэнвэнь не согласился с этой оценкой и заявил, что реальный разрыв в технологиях значительно больше. Он акцентировал внимание на том, что TSMC уже почти готова к массовому производству 2-нм чипов, что ставит Китай в невыгодное положение.


#китай #полупроводники #tsmc #тайвань
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