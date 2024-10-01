Серия будет включать в себя модели Vanilla, Pro и Ultra

Первоначальные сообщения о запуске новой серии Huawei nova 13 в середине октября были обновлены — теперь ожидается, что её анонс состоится 22 октября.

Хотя официального подтверждения не поступало, существуют некоторые указания на эту дату. Пользователь UncleKanshan на Weibo обратил внимание на то, что текущая акция с понижением цен на серию nova 12 завершится 20 октября.

Это воскресенье, но Huawei обычно презентует новые модели во вторник, что делает 22 октября вероятной датой выпуска. Конечно, это всего лишь предположение. Серия nova 12 была представлена 26 декабря (во вторник) в Китае и вышла на международный рынок в марте. Если информация от UncleKanshan верна, то nova 13 выйдет на два месяца раньше своего предшественника.

Ожидается, что Huawei nova 13 откажется от LTE и полностью перейдет на 5G. Модели оснастят чипсетами Kirin 9010. Также ожидается, что серия будет состоять из моделей vanilla, Pro и Ultra. По слухам, у базовой модели будут 50-мегапиксельная задняя и 60-мегапиксельная фронтальная камеры.