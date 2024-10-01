Star Wars Outlaws к настоящему моменту купили миллион раз

Для многих поигравших или посмотревших обзоры не стало сюрпризом то, что игра Star Wars Outlaws продалась в количестве всего миллион экземпляров. Это крупнейшая игра Ubisoft, на её разработку потратили больше всего времени и денег. В итоге она принесла компании большие убытки и привела к заметному падению стоимости акций Ubisoft. Игра получила множество низких оценок, но в Ubisoft смотрят на это как на возможность извлечь уроки для разработки игры Assassin’s Creed Shadows.

Учитывая расходы на этот проект, неудача выглядит ещё более масштабной. Ещё до выхода игры Ubisoft раскрыла детали Season Pass для Star Wars Outlaws. Доступ к новым квестам и дополнительной сюжетной линии могли получить только владельцы этого пропуска.

Ubisoft прокомментировала, что результаты игры оказались слабее ожидавшихся. Это может быть одной из причин того, почему релиз Assassin’s Creed Shadows перенесли. Перед началом Токийского игрового шоу Ubisoft объявила о том, что не будет в нём участвовать и отменяет прямую трансляцию. Затем компания анонсировала перенос выхода Assassin’s Creed Shadows на 14 февраля 2025 года.

Команда разработчиков теперь работает над устранением исторических и культурных проблем, которые были выявлены как в ходе внешних тестов, так и после получения массовых отзывов после первого показа игры.

Несмотря на негативные отзывы поклонников франшизы, количество предзаказов считается неплохим. Оно может расти и дальше, поскольку было объявлено, что игра будет доступна на платформе Steam с момента выхода.