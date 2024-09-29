XDefiant не удовлетворяет ожидания Ubisoft

Ubisoft официально подтвердила, что результаты XDefiant не оправдали ожиданий компании, что вынудило её пересмотреть прогнозы по прибыли за второй квартал финансового года. Как заявляют представители компании, слабые продажи Star Wars: Outlaws и минимальные доходы от XDefiant нанесли ощутимый удар по финансовым показателям.

XDefiant, многопользовательский шутер от первого лица, позиционировался как соревновательный проект с элементами, вдохновлёнными сериями Tom Clancy's и Far Cry. Игра предлагала быстрые бои с выбором фракций, каждая из которых имела свои уникальные способности. Несмотря на амбициозные планы и стремление создать конкурентоспособный продукт на рынке онлайн-шутеров, проект столкнулся с рядом проблем, включая нестабильный баланс, технические баги и недостаток новых игроков.

Согласно инсайдерской информации, Ubisoft рассматривает возможность прекращения поддержки XDefiant, если до конца третьего сезона ситуация с количеством игроков не улучшится. На текущий момент игра лишь начала второй сезон, но с каждым днём её онлайн продолжает стремительно падать.

Геймеры, в свою очередь, выражают недовольство качеством последних проектов Ubisoft, указывая на нехватку инноваций и стабильной поддержки игр.



