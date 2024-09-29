Ubisoft официально подтвердила, что результаты XDefiant не оправдали ожиданий компании, что вынудило её пересмотреть прогнозы по прибыли за второй квартал финансового года. Как заявляют представители компании, слабые продажи Star Wars: Outlaws и минимальные доходы от XDefiant нанесли ощутимый удар по финансовым показателям.
XDefiant, многопользовательский шутер от первого лица, позиционировался как соревновательный проект с элементами, вдохновлёнными сериями Tom Clancy's и Far Cry. Игра предлагала быстрые бои с выбором фракций, каждая из которых имела свои уникальные способности. Несмотря на амбициозные планы и стремление создать конкурентоспособный продукт на рынке онлайн-шутеров, проект столкнулся с рядом проблем, включая нестабильный баланс, технические баги и недостаток новых игроков.
Согласно инсайдерской информации, Ubisoft рассматривает возможность прекращения поддержки XDefiant, если до конца третьего сезона ситуация с количеством игроков не улучшится. На текущий момент игра лишь начала второй сезон, но с каждым днём её онлайн продолжает стремительно падать.
Геймеры, в свою очередь, выражают недовольство качеством последних проектов Ubisoft, указывая на нехватку инноваций и стабильной поддержки игр.