Подробности переноса Assassin's Creed: Shadows от Тома Хендерсона

Компания Ubisoft приняла решение перенести релиз Assassin's Creed: Shadows на 14 февраля 2025 года, чтобы устранить ряд критических проблем, как технических, так и исторических. Инсайдер Том Хендерсон поделился подробностями о том, что перенос игры назревал давно, но Ubisoft закрывала на это глаза, пока слабые продажи Star Wars: Outlaws не заставили их переосмыслить свой подход.

Исторические консультанты были привлечены на очень поздней стадии разработки, что привело к многочисленным историческим неточностям, включая ошибки в отображении японской архитектуры и истории Ясуке. Команде пришлось вносить изменения уже перед анонсом, что идёт вразрез с политикой Ubisoft, запрещающей правки на финальных этапах разработки.

Кроме того, разработчики и тестеры неоднократно предупреждали руководство о том, что игра не будет готова к ноябрю. Однако компания, славящаяся своими жёсткими дедлайнами, игнорировала эти сигналы до последнего момента. На исправление багов и улучшение геймплейных механик потребуется дополнительное время.

Ubisoft сталкивается с серьёзными трудностями — их последние проекты, такие как Star Wars: Outlaws, едва ли достигают значительных успехов. Строгие сроки и отсутствие гибкости в разработке приводят к выпуску сырого продукта, что сказывается на продажах и репутации компании. Всё больше фанатов и экспертов призывают Ubisoft либо изменить свой подход, либо рассмотреть возможность продажи компании более способным владельцам, чтобы прекратить этот позорный цикл неудач и некачественных игр.