Задержка связана с неутешительными финансовыми результатами второго квартала.

Компания Ubisoft отложила выход Assassin's Creed Shadows до 14 февраля 2025 года из-за более слабых, чем ожидалось, результатов Star Wars Outlaws. Задержка связана с неутешительными финансовыми результатами второго квартала, последовавшими за обвалом цен на акции. Ubisoft намерена доработать игру, чтобы избежать подобных проблем, и откажется от модели Season Pass, представив игру для всех в один день. Предзаказчики получат первое расширение бесплатно. Assassin's Creed Shadows будет доступна в Steam в первый же день, что знаменует возвращение на платформу Valve после того, как Ubisoft пыталась продавать свои игры через Ubisoft Connect и Epic Games Store.

Генеральный директор и соучредитель Ubisoft Ив Гиймо (Yves Guillemot) заявил, что результаты деятельности компании во втором квартале не оправдали ожиданий, что побудило их быстро и решительно решить эту проблему.