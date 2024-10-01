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Football Manager 25 с женскими командами выходит 26 ноября
Football Manager 25 появится в конце ноября с визуальными обновлениями

Популярный в узких кругах игровой сериал продолжается: Football Manager 25 на походе. Разработчик Sports Interactive и издатель Sega Europe объявили в понедельник, что игра выйдет 26 ноября для Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC, Mac и Xbox Game Pass.

Как и в прежние годы, игра будет доступна и на мобильных устройствах. Правда, на этот раз это будет эксклюзив Netflix, что означает необходимость в подписке. Игра также выйдет на Nintendo Switch как Football Manager 25 Touch, но её там релиз запланирован на 3 декабря.

Разработчики выпустили в честь этого события трейлер. Он не содержит игрового процесса или другой информации, но официальный сайт показывает планы того, что будет сделано до релиза.

Одним из значительных изменений является появление женского футбола. Sports Interactive обещала добавить женщин в игру ещё в 2021 году. Потом директор студии Майлз Якобсон сказал, что этому помешали юридические проблемы.

Ещё одним большим изменением франшизы является переход на движок Unity всех версий игры, кроме мобильной (но и это будет реализовано в будущем). Для большинства игроков это означает улучшенную графику, включая «новые объёмные анимации игроков, взятые из реальных футбольных матчей». Это первый крупный апдейт движка с 2017 года.

Наконец, в игре будет представлено партнёрство с английской Премьер-лигой, в которой участвуют все 20 клубов.


Студия имеет множество планов на будущее. В пресс-релизе Якобсон сказал, что Football Manager 25 «это лишь отправная точка для следующих 20-30 лет студии».

#игры
Источник: digitaltrends.com
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