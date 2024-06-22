Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Фанат Football Manager 2024 стал тренером и смог улучшить результаты футбольного клуба «Бромли»
Футбольный клуб провел турнир Football Manager 2024 и поставил чемпиона тренером команды.

В этом году футбольный клуб из Англии, Bromley FC, сделал нечто удивительное. Они наняли фаната игры Football Manager в качестве настоящего тренера. Это помогло команде достичь лучших результатов за всю 132-летнюю историю и впервые выйти в более высокую лигу. Эта история даже выиграла главный приз на фестивале в Каннах.

Все началось с того, что Bromley FC решил найти нового аналитика необычным способом. Вместо того чтобы тратить деньги на поиски через агентства, клуб устроил турнир по игре Football Manager 2024. Цель была проста: найти талантливого игрока, который мог бы применить свои навыки в реальном футболе.

реклама

Этот нестандартный подход принес невероятные результаты. 23-летний Натан Оволаби, победитель турнира, стал частью команды и сыграл ключевую роль в ее успехе. Его умение анализировать игру и применять инновационные тактики было высоко оценено всеми в клубе.

Таким образом, благодаря креативности и готовности рискнуть, Bromley FC смог не только сэкономить на поиске персонала, но и добиться исторического успеха. История Натана Оволаби и его вклад в футбол стали примером того, как нестандартные решения могут привести к великим победам. 

#игры #киберспорт #компьютерные игры #спорт #fifa #football manager
Источник: ixbt.com
+
Написать комментарий (0)
Embracer Group объявила о более масштабном внедрении ИИ в производственные процессы
Шестой сезон Call of Duty: Mobile выходит 27 июня
Ютубер показал Cyberpunk 2077 в 8K-разрешении с более чем 300 модами на реализм
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
10
Ракета Р-500 разрушила Гороховатский мост, по которому осуществлялась логистическая поддержка ВСУ
3
На Алтае построят новый город, который вдвое увеличит население региона
12
Исследование показало, что спутники Starlink постепенно разрушают озоновый слой Земли
8
Подписчики YouTube Premium, прибегающие к VPN для скидок, могут лишиться доступа к сервису
+
США добиваются от союзников блокировки поставок в Китай оборудования для производства микросхем
3
Центр морских операций ВМФ Великобритании сообщил о затоплении судна Tutor в Красном море
+
Опубликовано видео испытаний российского дрона "Вятка", оснащенного АК-74
2
ЗРПК "Панцирь" получил новую мини-ракету, боекомплект с которой стал в 4 раза вместительней
+
На парижской выставке вооружений Eurosatory 2024 украинцы показали свой БПЛА «Булава»
1
"Искандер" застиг HIMARS на пусковой позиции и поразил американскую РСЗО под Харьковом
+
Самый мощный в мире космический телескоп зафиксировал столкновение огромных астероидов
+
Складной телефон Honor Magic V3 с поддержкой спутниковой связи готовится к выходу
+
После нелегального вывоза Zeekr за пределы КНР, системы автомобиля будут выключаться
3
TSMC запустила производство 3-нм чипов для компании Intel
1
Украина показала свою версию российского дрона-камикадзе "Ланцет"
2
"РВ" показала одновременный прилёт ОДАБ и УФАБ по позициям ВСУ под Харьковом
1
AMD использует слабую Radeon RX 6600, чтобы уравнять на слайдах Zen 3 и Raptor Lake
16
Российские дилеры заявили цены на электрический седан Xiaomi SU7
7
RTX 4080 не смогла потянуть 60 FPS в демонстрации Unreal Engine 5.4 в 4K-разрешении
+

Популярные статьи

Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
12
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
106
Почему иностранный бизнес не уходит из РФ, и с чем столкнулись те, кто поспешил продать производство
4
Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
6
Xbox Series X (2TB Galaxy Black Special Edition) - когда жадность встречается с глупостью
12
Филиппинская ракетная база BrahMos "бросает перчатку" флоту НОАК в Южно-Китайском море
2
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
429
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
61
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
7
Уильям Песек: Долг США, приближающийся к 50 триллионам долларов, — это еще далеко не вся история
1

Сейчас обсуждают

Алексей Новиков
00:46
Да. А еще полмиллиона русских мужиков полегли в бессмысленных боях, чтобы такие жалкие диванные мамкины тролли радовались подбитой в боях техники нато, выставленной в городах России как огромное дости...
Российские дилеры заявили цены на электрический седан Xiaomi SU7
Алексей Новиков
00:44
Россия всегда будет оставаться бедной и убогой страной. При таком царе. Ты не то что не знаешь, ты не понимаешь как живут нормальные люди в цивилизованной стране. Так что продолжай пользоваться украде...
Российские дилеры заявили цены на электрический седан Xiaomi SU7
deema35
00:32
В 1992 году во Франции была построена первая фотоэлектрическая система для подачи электроэнергии в сеть. Ответственность за этот проект взяла на себя НПО Hespuls. Звучит так как будто они теракт сове...
Французские солнечные панели сохранили 79,5% первоначальной мощности спустя 31 год работы
Арсен Алабердов
00:30
Полудюймовый датчик - это мало ( единственное, чем меня не устраивал мой midrone 4k , так это мелкой матрицей.
Xiaomi представила новый 250-граммовый дрон с 4K-камерой
Анна Франскевич
00:24
Как будто вернулась в старые добрые времена начала двухтысячных. Где все предрекали уничтожение озонового слоя в течении 15 лет из-за постоянно запускаемых ракет, что его дырявят.
Исследование показало, что спутники Starlink постепенно разрушают озоновый слой Земли
Varg
00:23
А, точно, ХТ вместо Х.
AMD использует слабую Radeon RX 6600, чтобы уравнять на слайдах Zen 3 и Raptor Lake
IronWolf
00:20
Пососать
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Ваня Набоков
00:19
R22 поменяли на другие R123a, R404a, R507 например. R22 считается фреоном который разрушает озон
Исследование показало, что спутники Starlink постепенно разрушают озоновый слой Земли
IronWolf
00:17
Шиша молоток Я знал что ты сможешь
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Роман Иванов
00:15
Хуже этих уродов в автосалонах только риэлторы
Lenovo выпустила планшет Tab Plus с восемью динамиками от JBL
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем