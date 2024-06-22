Футбольный клуб провел турнир Football Manager 2024 и поставил чемпиона тренером команды.

В этом году футбольный клуб из Англии, Bromley FC, сделал нечто удивительное. Они наняли фаната игры Football Manager в качестве настоящего тренера. Это помогло команде достичь лучших результатов за всю 132-летнюю историю и впервые выйти в более высокую лигу. Эта история даже выиграла главный приз на фестивале в Каннах.

Все началось с того, что Bromley FC решил найти нового аналитика необычным способом. Вместо того чтобы тратить деньги на поиски через агентства, клуб устроил турнир по игре Football Manager 2024. Цель была проста: найти талантливого игрока, который мог бы применить свои навыки в реальном футболе.

реклама

Этот нестандартный подход принес невероятные результаты. 23-летний Натан Оволаби, победитель турнира, стал частью команды и сыграл ключевую роль в ее успехе. Его умение анализировать игру и применять инновационные тактики было высоко оценено всеми в клубе.

Таким образом, благодаря креативности и готовности рискнуть, Bromley FC смог не только сэкономить на поиске персонала, но и добиться исторического успеха. История Натана Оволаби и его вклад в футбол стали примером того, как нестандартные решения могут привести к великим победам.