Интерес к футболу среди геймеров повысился перед чемпионатом Европы, который стартует уже на этой неделе

Как сообщает издание «Известия», в преддверии чемпионата Европы по футболу в России резко вырос спрос на футбольные симуляторы, такие, как EA FC 24 (ранее — серия FIFA), eFootball и Football Manager. В пресс-службе маркетплейса Ozon журналистам рассказали, что спрос на подобные игры год к году увеличился более, чем на 55% — в 2023 году не было крупных международных соревнований вроде чемпионата мира или Европы.

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Компания Electronic Arts, издающая серию EA FC прекратила работу на российском рынке в 2024 году, тем не менее, ее игры по-прежнему можно приобрести, воспользовавшись различными обходными путями. Ритейлеры и маркетплейсы завозят их коробочные версии, пользуясь механизмами параллельного импорта, сами же геймеры нередко приобретают цифровые варианты у перекупщиков и на онлайн-площадках.

Наиболее популярные в России футбольные симуляторы по количеству игровых сессий – это EA FC 24, а также предыдущие части той же серии, FIFA 23 и FIFA 22. Последние, вероятно, актуальны по той причине, что в них присутствуют российские клубы, такие, как «Зенит», «ЦСКА», «Локомотив» и другие. В последней на данный момент игре EA FC 24 Российская Премьер-лига не представлена. Не будет ее и в следующей части, EA FC 25, которая выйдет осенью 2024 года.