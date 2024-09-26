Asus показала ролик с новыми материнскими платами ROG, STRIX, TUF и PRIME.

Компания Asus на этой неделе опубликовала короткий видеоролик, рекламируя свои будущие материнские платы на чипсете Z890. Видео подготавливает нас к появлению новых процессоров Intel Arrow Lake под сокет LGA 1851. Описание начинается с фразы «Готовы к будущему?» и заканчивается фразой «Материнские платы Intel следующего поколения СКОРО».

Длительность видео составила всего 18 секунд, но за это время были показаны некоторые будущие материнские платы Asus Z890. Их легко узнать тем, кто имел дело с прежними платами этой компании. Первая из них — ROG Z890 Maximus для энтузиастов. Обычно Asus выпускает несколько материнских плат серии ROG Maximus, таких как ROG Maximus Formula, Apex Encore, Dark Hero и прочие. Некоторые из них уже есть в линейке Z790.

В видео показаны несколько премиальных материнских плат ROG Z890. Первая имеет логотип ROG на радиаторе M.2, соединенном с чипсетом на плате. Дальше следует крышка I/O, на которой располагается ЖК-дисплей для отображения контента. Следующая плата также относится к серии ROG Maximus, но у неё отличается крышка I/O. Третья плата снова относится к серии ROG и оснащена ЖК-дисплеем на крышке I/O, но с другим дизайном. Платы ROG включают в себя модели Extreme и HERO.

Четвёртая плата — это Asus Z890 TUF Gaming, о чём свидетельствует слоган «GET TUF GAME TOUGH». Пятая — плата Prime Z890, чей дизайн крышки I/O идентичен крышке Prime X870-P для процессоров AMD Ryzen 9000. Asus обычно выпускает несколько моделей серии Prime, которая представляет собой доступную линейку для геймеров.

Шестая плата — ROG Z890 из подсерии HERO, предназначенная для любителей продвинутого разгона. Последняя плата снова из серии ROG и показывает слоган «FOR THOSE WHO DARE». После анонса этих плат могут быть представлены и дополнительные.

Материнские платы Z890 производства Asus и других производителей ожидаются на прилавках одновременно с процессорами Intel Arrow Lake 24 октября. Многие производители уже начали подготовку своих плат на Z890, которые первыми будут использовать сокет LGA 1851.

Посмотреть видео можно по ссылке.