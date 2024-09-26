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Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051

Тестирование очередного "студийного" ноутбука, в этот раз от фирмы Asus на базе процессора AMD, а также поиски потерявшейся операционной системы, истории, байки и сравнением с аналогом от MSI на Intel.
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Каждый год с началом школьного сезона наши юные дарования активизируются и начинают приседать на уши родителям с рассказами о том, что для учёбы им крайне необходим новый копухтер или даже ноутбук... Особо выдающиеся индивиды даже успевают за лето накопить на таковой самостоятельно... однако сути это, конечно же - не меняет. Так что кроме ироничной улыбки, рассказы о чём-то нужном "для учёбы", не вызывают.

Но отбросим лирику, в общем обратились ко мне одни знакомые на предмет поиска потерявшейся операционной системы на ноутбуке фирмы Asus. И что это за мода пошла с ноутбуками, что у Asus, что у недавно побывавшего у меня MSI - терять на заводе операционную систему и нагло писать на шильдике noOS. 

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Ноутбук имеет следующие характеристики:

Экран IPS 17.3" 1920x1080 144Гц 250Кд/м² 127ppi 

Процессор AMD Ryzen 5 7535HS 6 ядер с HT, т.е. 12 потоков

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Оперативная память 16Gb DDR5

Видеокарта GeForce RTX 4050m 6Gb GDDR6 + встройка AMD Radeon 660M  

SSD 512GB M.2 NVMe   

Ну и прочее, не столь важное бла, бла, бла.

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Ноутбук этот из разряда "студийных" комбайнов, предназначенных для "всего помаленьку не занимая много места в жилище". Так что никаких особых ожиданий у меня от этого ноутбука не было и я, найдя на нём операционную систему Windows 11 - приступил к тестированию. Ну а коли у меня остались результаты тестирования ноутбука той же "весовой" категории от MSI, то мы устроим эпичную битву Asus против MSI. Перед которой я, однако отмечу в целом более "дорогое" исполнение ноутбука Asus, в виде использования металлических элементов в корпусе и в целом более качественное "наощупь", что, впрочем, отражается более высокой цене. Так что посмотрим сегодня, а стоит ли того переплата, в смысле производительности.

Итак слева у нас будет ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051, а справа MSI Katana 17 B12VEK-268XRU.

Глянем для начала, чего у нас показывает CPU-Z:

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ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051 vs MSI Katana 17 B12VEK-268XRU

Чтож, можно сказать условный паритет по процессорной части в виде возможности обрабатывать 12 потоков одновременно, поглядим чего это нам даст на практике. На стороне AMD чуть более высока максимальная частота 4.6GHz vs 4.4GHz, на стороне Intel наличие 8 физических ядер, правда половина из которых это упрощённые Е-ядра, к тому-же, имеющие более низкую максимальную частоту в 3.3GHz. 

А теперь посмотрим GPU-Z:

ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051 vs MSI Katana 17 B12VEK-268XRU

ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051 vs MSI Katana 17 B12VEK-268XRU

Как видим у Asus дискретная графика немного разогнана, что в теории даст нам прирост в районе 2-3%.

Что касается интегрированной графики то, что на Asus c её AMD Radeon, что на MSI с его Intel... работает оно через известное место, а точнее на Asus мне в принципе не удалось заставить его работать на встройке в 3D, ну а на MSI работало через раз. Увы, "учёба" не требовала отлагательств - ноутбук надо было отдавать счастливому юному владельцу, так что я забил на тесты встроек от слова совсем, что несколько подпортит нам картину, ибо при использовании дискретной графики на нынешних ноутбуках сильно проседает производительность центрального процессора, ввиду неспособности системы охлаждения справляться со своими обязанностями. Но не будем уже о грустном... поглядим уже, чего у нас получилось.

С 3DMark'ами в этот раз не заладилось... Vantage на этом ноутбуке вообще отказался работать, а 11 прошёл только на дискретке. С MSI было с точностью до наоборот... ну хоть процессоры кое как удастся сравнить.

ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051 vs MSI Katana 17 B12VEK-268XRU

Сторонники Intel при виде данных скриншотов, наверное, уже начали бросать трусы в воздух, но не спешите радоваться, тут не всё так однозначно, ибо работает то он на интеграшке, а как известно, при включении дискретки падение производительности по процессору у него достигает 3-6%. Ну а в тяжёлых приложениях на длинных дистанциях и Intel и AMD уронят частоты до минимально возможных и покажут результат на уровне ширпотреба 10 летней давности. Так что глянем уже в реальных приложениях, которые только и светят данному ноутбуку - т.е. в играх, и где это возможно - устроим соревнование.

Street Fighter IV

ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051

Тут я думаю комментарии излишни, по сути единственная игра в которой может быть толк от наличия 144Гц дисплея.

Street Fighter VI

ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051

Для современной версии файтинга, как видим, также производительности более чем достаточно для игры на максимальных настройках графики, благо кадровая частота тут ограничена 60 герцами в режиме боя.

Final Fantasy XV

ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051

Никаких проблем с одной из лучших игр прошлого десятилетия, также не будет.

Ну и битва титанов Asus против MSI.

Returnal

RTX низкие настройки

ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051 vs MSI Katana 17 B12VEK-268XRU

RTX максимальные настройки

ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051 vs MSI Katana 17 B12VEK-268XRU

Как видим даже с RTX в данную игру можно спокойно играть, ну а коли добавить мыльца в виде DLSS, это можно делать даже на максимальных настройках графики.

Cyberpunk 2077

Низкие настройки

ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051 vs MSI Katana 17 B12VEK-268XRU

Максимальные настройки

ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051 vs MSI Katana 17 B12VEK-268XRU

RTX низкие настройки

ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051 vs MSI Katana 17 B12VEK-268XRU

А вот в Cyberpunk 2077 с RTX уже поиграть не выйдет, но благо он и без него прекрасно выглядит. А что касается производительности данных ноутбуков, то Asus ожидаемо чутка вырывается вперёд благодаря разогнанной с завода видеокарте. 

Итоги

Что мы имеем по итогу - имеем мы типичный игровой ноутбук, точно такой же бессмысленный, как и его собратья. Горячий, шумный и троттлящий при мало-мальски серьёзной нагрузке. Но как видим, в принципе со своими задачами справляющийся и позволяющий без проблем играть в любые современные игры.

Ну а на вопрос что лучше Intel или AMD, а в данном случае Asus или MSI, давно ответил Эскобар... 

Ибо производительность тут упирается в видеокарту, которой бы и 4х ядерника бы хватило за глаза.

А на этом у меня всё - всем пока.

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Теги

amd intel nvidia asus msi ryzen geforce ноутбук игровой ноутбук rtx 4050
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