ASUS представила специальное издание ноутбука Adol 14 Air Fragrance для китайского рынка.

ASUS анонсировала специальное издание ноутбука Adol 14, разработанное специально для китайского рынка. Новый ноутбук будет издавать приятный аромат и оснащен процессором APU AMD Ryzen AI 9 365. Adol 14 Air Fragrance edition использует 10-ядерный процессор Strix Point Ryzen AI 9 365 и сохраняет основные характеристики предыдущей модели. Особенностью новинки является возможность испускать аромат, делая работу с ноутбуком более приятной.

Adol 14 Air Fragrance оснащен 10-ядерным чипом Ryzen AI 9 365 на базе Strix Point Zen 5. Этот чип имеет 4 ядра Zen 5 и 6 ядер Zen 5c, а также интегрированную графику Radeon 880M. Ноутбук ASUS Adol 14 Air Fragrance стал одним из немногих, использующих APU Ryzen AI 9 365, в то время как большинство ноутбуков премиум-класса используют Ryzen AI 9 HX 370.

Новинка сохраняет большинство характеристик предыдущей модели, таких как 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3K (2880x1800p), обновляющийся со скоростью 240 Гц. Отличительной особенностью является высокая контрастность для ярких деталей изображения. Ноутбук также оснащен памятью LPDDR5 7500 МГц и емким аккумулятором 75 Вт-ч, который обеспечивает до 14 часов воспроизведения видео. Благодаря отсутствию дискретного графического процессора, Adol 14 Air Fragrance обладает долгим временем автономной работы, что позволяет использовать его для разнообразных целей, включая игры и производительность. Помимо этого, на крышке ноутбука расположен диспенсер с ароматом, позволяя пользователям наслаждаться приятными запахами.

Adol 14 Air Fragrance Edition был разработан в сотрудничестве с Anna Sui и Adol, и его стоимость составляет 9199 юаней. Во время презентации ноутбук будет продаваться по цене 8999 юаней и станет доступен для покупки в Китае с 1 октября 2024 года.