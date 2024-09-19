Отличная вместительность и кастомизируемость.

ASUS выпустила панорамные Mid-Tower компьютерные корпуса TUF Gaming GT502 Horizon, сообщает TechPowerUp. В конструкции новинок отсутствует стойка, разделяющая переднюю и боковые стеклянные панели — это является одним из отличий от оригинального корпуса GT502. При этом версия Horizon остаётся достаточно прочной, производитель заявляет, что корпус выдержит нагрузку сверху до 30 килограмм. TUF Gaming GT502 Horizon будет доступен в чёрном и белом цвете.

Источник изображения: ASUS

TUF Gaming GT502 Horizon — это корпус с двухкамерной конструкцией. В задней камере шириной 90 миллиметров располагается блок питания, прокладываются кабели, имеется кронштейн, на который можно установить радиатор жидкостной системы охлаждения типоразмера до 360 миллиметров или устройства хранения данных: до трёх накопителей формата 2,5 или 3,5 дюйма. Всего в корпус можно установить до четырёх 2,5- или 3,5-дюймовых накопителей.

Основная камера спроектирована для сквозного движения воздуха: по три вентилятора можно установить снизу, сверху и сбоку, один сзади. Всего в корпусе предусмотрено 13 мест для установки вентиляторов. Сверху можно установить радиатор типоразмера до 360 миллиметров.

Корпус вмещает материнские платы и блоки питания формата ATX, видеокарты длиной до 400 миллиметров. В комплект входит универсальный регулируемый кронштейн для защиты видеокарты от провисания, совместимый с вариантами установки в различных плоскостях, а также кронштейн для вертикальной установки видеокарты (без райзера).

Источник изображения: ASUS

В числе других преимуществ: корпус подходит для кастомизации и доработок, состоит из более чем 19 съёмных деталей; оснащается съёмными пылевыми фильтрами на нижних, верхних и боковых вентиляционных отверстиях; имеет две прочные тканевые ручки сверху для переноски.

ASUS выпустит для корпуса аксессуары: комплект панелей с подсветкой (TUF Gaming ARGB), хаб для вентиляторов (TUF Gaming ARGB PWM Fan Hub). Также производитель обращает внимание на свои новые вентиляторы TUF Gaming TR120 ARGB, которые благодаря увеличенной до 28 миллиметров толщине обеспечивают усиленный воздушный поток и статическое давление при уровне шума 29 децибел.