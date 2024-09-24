Преемник самого продаваемого смартфона мира на подходе

Samsung собирается расширить линейку популярных смартфонов Galaxy A. На подходе одна из наиболее дешёвых моделей — Galaxy A16 5G. О ней уже было немало утечек информации, что позволило узнать о характеристиках и внешнем виде устройства.

Теперь Galaxy A16 5G обнаружился на сайте сертификации NBTC в Таиланде, а его страница поддержки стала доступна в Индии. Подтверждён модельный номер SM-A166P/DS, где «DS» указывает на поддержку двух SIM-карт.

Страница поддержки и сертификация NBTC не раскрыли новых характеристик, зато становится очевидным, что ждать релиза осталось недолго. Galaxy A15 5G выпустили в декабре прошлого года, так что и на этот раз дебют новой модели вряд ли случится позже.

Аппарат работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300, что станет шагом вперёд по сравнению с Dimensity 6100+ в составе Galaxy A15. Главное же, что впервые в столь недорогом аппарате Samsung будет 6 лет обновлений Android и столько же лет обновлений безопасности. Galaxy A16 5G может получить аккумулятор ёмкостью 4860 мАч, 6 ГБ оперативной памяти и Android 14 с версиями хранилища 128 ГБ и 256 ГБ.

Казалось бы, это всего лишь один из бесчисленного множества доступных в магазинах недорогих смартфонов. На самом деле аппараты Galaxy A15 с поддержкой 5G и без в сумме оказались самыми продаваемыми в мире в первой половине нынешнего года. В результате важность новой модели становится ещё больше.