iPhone 15 Pro Max в первом квартале продавался лучше всех

На первом этапе продаж более дешёвые аппараты iPhone 16 и 16 Plus пользуются большим спросом по сравнению с iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. При этом устройства Apple опережают конкурентов от других производителей.

В первой десятке первые несколько позиций приходятся на аппараты iPhone. Очередной отчёт от компании Omdia по первой половине года рассказал, что конкуренцию пытается составить Samsung.

Самым востребованным аппаратом южнокорейского производителя является не какой-либо крутой флагман, а бюджетная модель Galaxy A15 без поддержки 5G. Этот аппарат продавался лучше, нежели iPhone 15 Pro и Samsung Galaxy S24 Ultra, заняв третье место. Всего было продано 17,3 млн этих устройств. Его предшественник Galaxy A14 купили 12,4 млн раз. При этом в нынешнюю статистику не входят результаты глобального варианта Galaxy A15 с 5G. Он также вошёл в десятку с количеством продаж 12,2 млн. Таким образом, на две версии Galaxy A15 приходится около 30 млн продаж.

Это больше, чем у лидирующего iPhone 15 Pro Max со значением 21,8 млн. Этот результат хуже по сравнению с iPhone 14 Pro Max годом ранее. iPhone 15 Pro также продавался хуже своего предшественника. Зато iPhone 15 сумел превзойти своего предшественника и выйти на второе место. С учётом его меньшей прибыльности для производителя, это вряд ли сильно радует Apple.

Galaxy S24 Ultra превзошёл своего предшественника, а также iPhone 13 и iPhone 14. Это единственный премиальный Android-смартфон в первой десятке. Спрос на него велик благодаря Galaxy AI. Продажи выросли с 9,6 млн годом ранее до 12,6 млн.

Также в десятку входят недорогие аппараты Xiaomi Redmi 13C и Samsung Galaxy A05. Хорошие продажи iPhone 13 говорят о том, что и в лагере Apple предпочтение отдаётся всё более дешёвым устройствам.