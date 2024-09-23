WhatsApp на Android позволяет лучше отгородиться от посторонних

Пользователи бета-версии мессенджера WhatsApp на платформе Android получают новую функцию безопасности. Разработчики дали возможность блокировать сообщения от неизвестных контактов. Она доступна для некоторых участников программы бета-тестирования, установивших последнюю бета-версию WhatsApp (2.24.20.16) в магазине Play Store.

Эта опция позволяет блокировать сообщения от неизвестных и надоедливых контактов, если шлют много сообщений за короткий период. Это помогает защититься от спама и потенциально опасных сообщений.

Пользователи могут найти новую функцию безопасности в разделе «Дополнительно» в настройках приложения. При этом важные сообщения от неизвестных контактов будут продолжать поступать.

WhatsApp предложит включить эту функцию, если окажется, что контакт отправляет много сообщений за короткий промежуток времени. Также WhatsApp работает над различными стилями дизайна для функции «Темы чатов». Кроме того, разрабатывается опцию упрощенной передачи прав на сообщество. Также пользователи скоро смогут создавать ссылки на звонки прямо в групповых чатах.

Ещё одна опция позволит пользователям помечать все непрочитанные сообщения как прочитанные одним нажатием. Помимо функций для Android, пользователи на iOS ожидают добавления эффектов дополненной реальности и фильтров для видеозвонков.