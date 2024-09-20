Самое большое изменение в истории WhatsApp уже на подходе: вы сможете изменить цвет приложения

WhatsApp официально тестирует одну из функций, которую пользователи ждали уже много лет: возможность менять цвет приложения. Это новое улучшение, о котором мы уже рассказывали несколько недель назад, означает самую широкую возможность кастомизации WhatsApp за всю его более чем 15-летнюю историю.

Согласно данным Wabetainfo о содержимом последних бета-версий WhatsApp, в нем появилась возможность настраивать интерфейс, изменяя его цвета. По аналогии с Telegram, вы сможете выбрать одну из разнообразных тем, а также изменить цвет пузырьков чата на нужный вам цвет, тем самым отказавшись от ограниченного выбора оформления, который был у приложения до сих пор. Точной даты выхода финальной версии пока нет, но ее появление - вопрос времени, возможно, через несколько недель.

Как вы можете видеть ниже на доступных изображениях, вы можете выбирать между различными темами, которые обеспечат определенный фон и цветовую палитру, но после выбора темы вы также можете изменить обои по своему вкусу, а также упомянутый выше цвет пузырьков чата, чтобы выбрать вариант, который вы считаете более соответствующим вашим вкусам. Кроме того, в ночном режиме тона будут приглушены, но при этом сохранится выбранная вами ранее цветовая гамма.

Хотя WhatsApp не является доминирующим на основных рынках, таких как Китай, где на первом месте стоит WeChat, он доминирует в большинстве стран мира, что делает его самым популярным приложением для обмена сообщениями среди пользователей по всему миру. В связи с этим компания старается идти в ногу со временем, постепенно внедряя различные улучшения, дополнения и функции, которые в большинстве случаев используются конкурентами.

На самом деле, Telegram можно считать главным конкурентом WhatsApp в этом сегменте, и значительная часть достижений WhatsApp в плане сервисов и функций связана с копированием тех улучшений, которые Telegram внедрил изначально. В самом деле, возможность настраивать цвет приложения с помощью различных тем существует в этом сервисе уже много лет, и даже может быть реализована в других приложениях, так что это было лишь вопросом времени, когда это появится и в WhatsApp.