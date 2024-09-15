Minisforum представила новый мини-ПК UM760 Slim с процессором AMD Ryzen 5 7640HS. Этот компактный компьютер весит всего 670 граммов и обеспечивает эффективное охлаждение благодаря установленной системе вентиляции. В UM760 Slim используется APU Ryzen 5 7640HS с интегрированной графикой Radeon 760M, что обеспечивает достойную производительность как в играх, так и для выполнения повседневных задач и работы.

Новинка оснащена процессором AMD Ryzen 5 7640HS, построенным на архитектуре Zen 4. Процессор имеет 6 ядер и 12 потоков, работающие на базовой частоте 4.3 ГГц и повышенной частоте до 5 ГГц. Мини-ПК характеризуется низким энергопотреблением с диапазоном TDP от 35 до 54 Вт, что делает его энергоэффективным. Установленная система охлаждения включает большой вентилятор, который в режиме высокой производительности работает с шумом менее 35 дБ, обеспечивая тихую работу даже при интенсивных нагрузках.

Графический процессор Radeon 760M позволяет играть в большинство современных игр без необходимости в отдельном графическом адаптере. Кроме игр, графический процессор способен справляться с задачами, требующими высокого графического потенциала, такими как 3D-рендеринг, редактирование фото и видео. Также поддерживаются мониторы с разрешением до 8K при 60 Гц и 4K при 240 Гц.

UM760M Slim поставляется с конфигурацией 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ, однако поддерживает расширение ОЗУ до 96 ГБ DDR5 с частотой до 5600 МГц. Возможности хранения данных также могут быть увеличены до 4 ТБ с производительностью до 7000 МБ/с, что обеспечивает быструю загрузку и передачу данных.

Минни-ПК поддерживает современное подключение к сети и обеспечивает высокую пропускную способность беспроводного интернета через адаптер WiFi 6E, а также поддерживает проводное подключение 5G для ультранизкой задержки. Встроенный порт USB4 обеспечивает скорость передачи данных до 40 Гбит/с, и с множеством USB-портов спереди и сзади можно подключить до четырех дополнительных устройств. Для подключения аудиоустройств предусмотрен разъем 3.5 мм и кнопка Clear CMOS для быстрой диагностики и устранения неполадок.

UM760M Slim комплектуется операционной системой Windows 11 и функцией Copilot для удовлетворения современных потребностей в ИИ, а также содержит различные аксессуары, включая комплекты для настенного крепления.

Minisforum UM760M Slim доступен для покупки по цене $349 и уже готов к отгрузке в различные регионы мира.