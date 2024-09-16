Спрос на iPhone 16 Plus вырос на 48%

Не так давно компания Apple сообщала, что для предварительных заказов было произведено 17 млн экземпляров смартфонов серии iPhone 16. На старшие модели iPhone 16 Pro пришлось 68% от общего числа произведённых аппаратов. Меньше всего выпустили iPhone 16 Plus, на их долю приходится 6%. Теперь сообщается, что количество предварительных заказов именно на эту модель выросло на 48% по сравнению с iPhone 15 Plus годом ранее. В то же время количество предварительных заказов iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max разочаровало Apple.

Последними данными по предварительным заказам поделился аналитик Минг-Чи Куо. Объём заказов iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max сократился на 27% и 16% соответственно по сравнению с показателями годичной давности. Большей популярностью пользуются наименее дорогие аппараты iPhone 16. Количество заказов на базовый вариант выросло на 10%.

У Apple имеются средства для увеличения объёма продаж, и производственные планы пока не меняются. Должны быть запущены возможности искусственного интеллекта Apple Intelligence, а также возможны скидки на эти устройства. В этом году скидки на аппарат iPhone 15 в Китае позволили в мае увеличить объём продаж на 40%.

В любом случае, макроэкономические факторы и отсутствие значительных изменений в дизайне новых устройств не позволяют надеяться на рекордные продажи.