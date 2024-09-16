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Zelikman
В Apple подтвердили расширение оперативной памяти до 8 ГБ на всех моделях iPhone 16
Сообщается, что это связано с Apple Intelligence, так как опция занимает немалый объём ОЗУ

  Все модели серии Apple iPhone 16 будут иметь по 8 ГБ оперативной памяти. Высокопоставленный представитель Apple подтвердил, что это улучшение коснется всех четырёх версий устройства.

  Компания Apple редко делится такими данными, как объем оперативной памяти и величина батареи своих iPhone. Для того чтобы узнать такие характеристики, пользователям часто приходится проводить исследования и анализировать устройства. Тем не менее, довольно неожиданно, что Apple улучшила все iPhone 16 и оборудовала их 8 ГБ ОЗУ. Джонни Сроуджи, старший вице-президент Apple по оборудованию и технологиям, заявил: «Apple тщательно анализирует данные, чтобы определить аппаратные требования для каждой отдельной функции».

  Примечательно, что Сроуджи специально отметил все устройства новой линейки iPhone 16. Это означает, что даже базовая модель iPhone 16, помимо более продвинутых версий iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, также будет комплектоваться 8 ГБ оперативной памяти.

  Не стоит сомневаться в том, что это значительное обновление для стандартного iPhone 16, так как iPhone 15 оборудован 6 ГБ ОЗУ. Сроуджи поделился этой информацией, акцентируя внимание на необходимости увеличить объем оперативной памяти. Он отметил, что для Apple важно расширить оперативную память для Apple Intelligence. Иными словами, он намекнул, что версия искусственного интеллекта Apple может негативно сказаться на производительности iPhone, если объем ОЗУ не будет увеличен.

  «У нас имеется множество данных, которые показывают, что для реализации определённых функций, Apple Intelligence — одна из критически важных, которые мы хотим внедрить. Мы изучаем различные конфигурации как в отношении вычислений, так и пропускной способности и объема памяти. Затем мы принимаем обоснованные решения и находим лучший баланс. Таким образом, Apple Intelligence стала ключевой функцией, заставившей нас задуматься о том, что нам нужно достичь 8 ГБ ОЗУ», — заявил менеджер.

#смартфоны #apple #технологии #память #iphone 16 #apple intelligence
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