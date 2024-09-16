Замена батареи — это неизбежная необходимость для любого смартфона, и теперь она стала еще более дорогостоящей.

Apple удивила своих клиентов неприятной новостью: замена аккумулятора в новых флагманских смартфонах iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max значительно подорожала.

Теперь в официальных сервисных центрах Apple за эту услугу придется выложить целых 119 долларов, что на 20% больше, чем за замену аккумулятора в iPhone 15 Pro. А ведь еще недавно замена батареи обходилась всего в 99 долларов!

Стоит отметить, что повышение цен коснулось только моделей Pro-серии. Для стандартных iPhone 16 и iPhone 16 Plus стоимость замены аккумулятора осталась прежней — 99 долларов. Однако это все равно на 30 долларов дороже, чем до выхода iPhone 14, когда эта услуга стоила всего 69 долларов для всех моделей.

Что стало причиной такого резкого повышения цен, Apple не сообщает. Возможно, компания столкнулась с ростом производственных затрат или просто решила увеличить свою прибыль.

Как бы то ни было, этот шаг вряд ли обрадует владельцев iPhone 16 Pro. Замена батареи — это неизбежная необходимость для любого смартфона, и теперь она стала еще более дорогостоящей.

Впрочем, владельцам iPhone 16 Pro стоит помнить, что существует множество авторизованных сервисных центров, где стоимость замены аккумулятора может быть ниже, чем в официальных сервисах Apple. Так что не стоит отчаиваться, если вы хотите сэкономить на обслуживании своего флагманского устройства.