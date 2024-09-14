Виджеты на планшетах появились в бета-версии Android 15 QPR1

Согласно последним слухам, на некоторых устройствах под управлением новой системы Android 15 на экране блокировки снова могут появиться виджеты. Они были обнаружены в версии Android 15 QPR1 Beta 2, пока исключительно на планшетах.

Первая информация о возвращении виджетов появилась в начале года. Потом об этом было сказано в апреле, когда в первой бета-версии нашли программный код. Теперь обладатели планшетов Pixel могут ознакомиться с этими виджетами на практике.

В правой части экрана появляется панель для взаимодействия с виджетами приложений без разблокировки планшета. Когда планшет Pixel находится на зарядке, данная функциональность особенно актуальна.

Интерфейс можно настраивать и выбирать, какие виджеты вам нужны. Есть виджеты не только от приложений Google, но и от сторонних разработчиков.

После установки обновления нужно открыть «Настройки» > «Дисплей и сенсорный экран» > «Экран блокировки» и включить «Показывать виджеты на экране блокировки». Проведя пальцем от правого края экрана блокировки, нужно нажать «Настроить». Открывается редактор, где доступно добавление, удаление и выбор порядка отображения виджетов. При первой настройке система выдаёт подсказки по работе с виджетами. Для взаимодействия со связанными приложениями нужно будет выполнить разблокировку.

На устройствах Apple виджеты появились в версии iOS 16. Android перестала поддерживать их 10 лет назад.