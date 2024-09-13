Кроме того, новая модель получила до 8 ГБ ОЗУ и четыре динамика.

Помимо своего нового смартфона P2 Pro, компания Realme представила и доступный Android-планшет Realme Pad 2 Lite с большим экраном, ёмкой батареей и четырьмя динамиками, сообщает сайт GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Планшет Realme Pad 2 Lite снабжается восьмиядерной SoC MediaTek Helio G99, 10.95-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, 4/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Дополнительно расширить объём хранилища можно благодаря наличию слота для карт памяти microSD.

На задней панели устройства располагается 8-Мп основная камера, а на фронтальной стороне размещается 5-Мп камера, предназначенная для селфи и видеозвонков. Кроме того, новинка оснащается четырьмя динамиками с поддержкой OReality audio. Питается планшет от аккумуляторной батареи ёмкостью 8300 мА·ч, поддерживающей зарядку мощностью 15 Вт.

Новинка выпускается с предустановленной оболочкой Realme UI 5.0 на основе Android 14. Модель имеет заднюю панель с двумя оттенками и отделкой из «веганской кожи». Устройство поставляется в сером (Space Gray) и фиолетовом (Nebula Purple) цветовых оформлениях.

Ценник базовой модификации планшета Realme Pad 2 Lite с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 128 ГБ в индийской рознице достигает 14 999 рупий (180 долларов), а версия с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем на 128 ГБ оценена в 16 999 рупий (200 долларов). Информации о дате начала продаж новой модели в настоящий момент не предоставляется.