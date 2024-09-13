Новинки могут быть представлены в следующем месяце.

Компания Xiaomi работает над своей новой линейкой планшетов Xiaomi Pad 7, представители которой уже были замечены на сайте сертификации 3C, а сегодня информатор Digital Chat Station раскрывает больше подробностей относительно характеристик предстоящих новинок, сообщает сайт Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что планшеты Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro получат 11.16-дюймовые LCD-экраны, что лишь чуть больше по сравнению с моделями предшествующего поколения, оснащёнными дисплеями с диагональю 11 дюймов. Также отмечается, что Xiaomi так и не переходит на OLED-панели в текущем году, что выглядит разочаровывающе.

Ожидается, что новинки будут снабжены производительными чипсетами Qualcomm – Xiaomi Pad 7 получит SoC Snapdragon 8 Gen 2, а Xiaomi Pad 7 Pro будет оснащён чипом Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того, новинкам приписывается наличие аккумуляторных батарей ёмкостью 10 000 мА·ч и предустановленной HyperOS 2.0 на базе Android 15.

Также предполагается, что новые модели получат боковой сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C 3.2 и поддержку Wi-Fi 7. О возможностях передачи данных в сетях мобильной связи 5G в настоящий момент ничего не известно.

Помимо этого, новинки могут быть совместимы с системой управления электромобиля Xiaomi SU7, позволяя регулировать наклон сидений, параметры работы кондиционера, управлять навигацией и мультимедийными возможностями.

Появление новых моделей в базе данных 3C раскрыло возможности восполнения заряда батарей предстоящих новинок — Xiaomi Pad 7 Pro будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт, а стандартный Xiaomi Pad 7 ограничится 45 Вт.

Предполагается, что Xiaomi представит свою новую линейку планшетов Pad 7 совместно с другими продуктами, в том числе смартфонами Xiaomi 15 и 15 Pro, в конце октября текущего года.