Футляр новых наушников Apple обойдётся без физической кнопки для повышения привлекательности дизайна

На мероприятии «It's Glowtime» компании Apple в понедельник главное внимание привлекли к себе анонсы аппаратов iPhone 16 и часов Apple Watch Series 10. Между тем, также были анонсированы наушники AirPods 4 с активным шумоподавлением и AirPods Pro 2 с возможностью анализировать слух своих владельцев. Помимо расширения функциональности разработчики внесли изменения во внешний вид. Четвёртое поколение AirPods лишилось физической кнопки на обратной стороне зарядного футляра.

Прежде эта кнопка применялась для подключения устройств и сброса настроек. Теперь вместо неё применяется сенсорный элемент управления. Это призвано сделать футляр ещё более привлекательным.

Сенсорная кнопка скрыта на передней стороне футляра. Для подключения наушников нужно открыть футляр и дважды нажать на переднюю часть. Чтобы сбросить настройки до заводских, можно выполнить тройное нажатие или нажать и удерживать.

Индикаторы на зарядном футляре стали тоньше прежнего. Когда футляр закрыт или находится на зарядке, светодиодная точка не видна. Она загорается, если футляр открыт или зарядка завершена.

Наушники на этот раз предлагаются в двух вариантах, наиболее дорогой из которых получил поддержку активного шумоподавления.