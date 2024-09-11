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Zelikman
Apple AirPods Pro 2 получили функции слухового аппарата
Также устройство сможет проводить медицинский тест для оценки слуха владельца

  Накануне прошла презентация Apple под названием «Its Glowtime», на которой были анонсированы несколько значимых продуктов и обновлений. Основное внимание публики было сосредоточено на новой серии iPhone 16, однако технологический лидер также оснастил свои другие устройства важными функциями. Компания представила AirPods 4 с моделью ANC, а также AirPods Pro 2, которые стали частью масштабного релиза. Одним из главных усовершенствований наушников стали новые функции, связанные со здоровьем слуха, обещанные в модели AirPods Pro.

  AirPods Pro 2 будет многофункциональным устройством и сможет использоваться как безрецептурный слуховой аппарат. Устройство обеспечивает всесторонний подход к заботе о слухе, включая защиту, помощь и проверку, адаптируясь к окружающей среде с помощью профиля слуха.


  С новой функцией защиты слуха компания стремится улучшить пользовательский опыт, сводя к минимуму влияние внешнего шума в реальном времени и значительно развивая ранее представленное шумоподавление AirPods с помощью чипа H2. AirPods Pro 2 также будут служить средством для оценки слуха, внедряя в модель научно обоснованный слуховой тест. Этот тест будет основываться на общепринятом методе с использованием аудиометрии, а его выполнение займёт немного времени. Пользователи смогут получить результаты теста через приложение Health, что позволит им делиться этой информацией с врачами при необходимости.

  Функции тестирования слуха и слухового аппарата вскоре получат нужные регуляторные одобрения для медицинского использования. AirPods Pro 2, по всей видимости, станет значительным шагом вперёд в усилиях компании по охране слуха и может установить новые стандарты в этой области.

#apple #технологии #airpods 2 pro
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Apple анонсировала новые беспроводные наушники Powerbeats Pro 2
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