Новые AirPods 4 получили обновленный дизайн и улучшенное качество звука. Однако покупатели больше не получат USB-кабель в комплекте.

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Apple представила обновленную линейку AirPods, включающую две новые версии AirPods 4, которые заменяют AirPods 2 и AirPods 3. Новые наушники получили обновленный дизайн, улучшенное качество звука и активное шумоподавление в более дорогой модели. Однако эти улучшения потребовали компромисса: Apple решила исключить USB-C кабель из комплекта поставки новых AirPods.

Это изменение не было упомянуто на презентации Apple, но подтверждается на официальном сайте компании. На странице сравнения всех моделей AirPods указано, что «USB-C кабель для зарядки продается отдельно» для новых AirPods 4. В то же время, кабель все еще входит в комплект поставки других моделей AirPods, включая обновленные AirPods Max. Это изменение в комплектации совпало с обновлением зарядного кейса AirPods 4, который теперь оснащён портом USB-C, как и AirPods Pro 2 в прошлом году. Старые модели AirPods имеют порт Lightning для зарядки.

Напомним, в 2022 году Apple также перестала включать USB-C кабель в комплект поставки Apple TV для зарядки Siri Remote, а в 2020 году компания убрала зарядное устройство из коробки iPhone 12, аргументируя это пользой для окружающей среды. Только версия AirPods 4 с активным шумоподавлением имеет зарядный кейс, совместимый с MagSafe или Qi зарядными устройствами. На западе оба варианта AirPods 4 уже доступны для предзаказа, а продажи начнутся 20 сентября. Стандартные AirPods 4 обойдутся в $129, а AirPods 4 с активным шумоподавлением в $179.