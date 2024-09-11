Новая функциональность смарт-часов Apple

Пользователи Apple очень высоко ценят длительное время поддержки, которое предлагает техника компании из Купертино. Это делает ее практически уникальной на сегодняшний день. Что ж близится выход операционной системы watchOS 11 (то же самое, что iOS 18), и вам наверняка интересно, что она предложит и с какими носимыми устройствами будет совместима.

Операционная система watchOS 11 - это очередное крупное обновление программного обеспечения, управляющего смарт-часами Apple Watch. Среди наиболее заметных нововведений - новые интерактивные виджеты, а также совместимые модели впервые смогут показывать активность с iPhone в режиме реального времени.

Кроме того, обновление включает в себя новое приложение Vitals, которое дает пользователям более точную информацию об их здоровье на основе данных, собранных Apple Watch. Что касается приложения «Фитнес», то в нем пользователи найдут функции с более широкими возможностями настройки. Например, теперь можно будет установить день отдыха или создать различные цели для определенных дней недели.

Наконец, стоит отметить, что, как обычно в каждой итерации этой разработки компании надкушенного яблока, обновление также включает новые циферблаты часов, что обычно очень хорошо воспринимается пользователями, у которых есть одни из этих смарт-часов. Помимо вышеперечисленного, есть и другие дополнительные улучшения, включая повышение производительности в разделе стабильности и, конечно же, улучшение оптимизации энергопотребления.

Правда в том, что осталось совсем немного времени до того, как можно будет установить это улучшение, которое рекомендует сама Apple. В частности, это произойдет 16 сентября 2024 года, когда развертывание начнется почти во всех регионах, где продаются эти смарт-часы. Вот полный список моделей, совместимых с watchOS 11:

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 6

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra

Apple Watch SE (2022) и новее

С запуском watchOS 11 компания Apple собирается оставить несколько моделей линейки Watch без соответствующей поддержки в плане обновления программного обеспечения, о котором мы говорим. Речь идет о конкретных моделях, которые по разным причинам не получат вышеупомянутые новые функции в новой версии операционной системы:

Apple Watch Series 5 (2019)

Apple Watch Series 4 (2018) и более ранние версии

Apple Watch SE (2020)

Важно: в приведенный выше список входят Apple Watch SE первого поколения, выпущенные в 2020 году. К счастью, ожидается, что Apple Watch SE 2022 года будут совместимы с watchOS 11, что, надо сказать, является очень хорошей новостью.