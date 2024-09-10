Apple Intelligence доступна на устройствах Apple с чипами M1 и новее, а также на iPhone с 8 ГБ оперативной памяти и выше.

Источник изображения: Apple

Компания Apple, хотя и не является первопроходцем в области искусственного интеллекта, активно стремится не отставать от тренда. В понедельник компания объявила, что ее набор функций искусственного интеллекта Apple Intelligence будет доступен со следующего месяца в версиях операционных систем iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1.

Этот новый набор функций, основанный на искусственном интеллекте, поможет пользователям в таких задачах, как написание текста, организация фотографий и управление уведомлениями. Вначале он будет доступен на английском языке, а в последующие месяцы будут добавлены другие языки и функции. Среди заметных функций можно выделить инструменты для улучшения написания текста, суммирования контента и предоставления более интеллектуальных уведомлений, при этом обеспечивая приоритет конфиденциальности пользователя за счёт обработки данных на локальном устройстве.

Как и ожидалось, Apple Intelligence будет доступен на компьютерах Mac с процессорами Apple Silicon (M1 и новее) под управлением macOS Sequoia 15.1, на планшетах iPad с чипами M1 и новее под управлением iPadOS 18.1, а также на смартфонах iPhone с 8 ГБ оперативной памяти и более (iPhone 15 Pro/Pro Max и iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max) с операционной системой iOS 18.1.

Система включает в себя передовые инструменты для написания, позволяющие пользователям переписывать, суммировать и проверять свой текст в таких приложениях, как Mail, Notes и Pages. Эта функциональность также распространяется на сторонние приложения, гарантируя, что пользователи могут улучшить свой текст в любом месте, где они пишут.

В приложении Фото новая функция Clean Up (Очистка) позволяет пользователям удалять нежелательные объекты из фона фотографий, не затрагивая при этом основной объект. Также приложение будет оснащено улучшенным поиском на основе естественного языка как для изображений, так и для видео. Пользователи смогут осуществлять поиск непосредственно внутри видео и создавать персонализированные воспоминания из фотографий, просто вводя описание.

Среди дополнительных функций, которые появятся позднее, можно отметить "Image Playground" и "Image Wand", с помощью которых можно создавать игровые визуальные эффекты и улучшать заметки на основе контекстных изображений. Еще одна предстоящая функция, Genmoji, позволит пользователям создавать пользовательские эмодзи на основе текстовых описаний или фотографий знакомых людей.