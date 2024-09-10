Apple подтвердила дату выхода iOS 18, которая станет доступна для загрузки 16 сентября. Однако пользователи не смогут сразу опробовать главную функцию обновления — Apple Intelligence, которая появится только в октябре.

Apple объявила, что новая версия операционной системы iOS 18 станет доступна для загрузки 16 сентября, всего за несколько дней до выхода iPhone 16. Это обновление обещает множество нововведений, однако ключевая функция — Apple Intelligence — появится лишь в следующем обновлении, iOS 18.1, ожидаемом в октябре.

Пользователи смогут загрузить iOS 18 на все совместимые устройства в день релиза. iPhone 16 будет поставляться с предустановленной версией новой операционной системы, что позволит владельцам насладиться всеми улучшениями сразу. Вот только главный сюрприз — Apple Intelligence — не будет доступен сразу. Эта функция, призванная улучшить производительность и взаимодействие с устройством, станет доступной только с выходом iOS 18.1 в октябре.

Первоначально Apple Intelligence предложит поддержку лишь для американского английского. Остальные англоязычные страны, такие как Австралия и Великобритания, получат обновления в декабре. Поддержка других языков, включая китайский и испанский, ожидается в следующем году.

В iOS 18.1 пользователи смогут использовать общесистемные инструменты для работы с текстом. Эти инструменты позволят переписывать, корректировать и резюмировать тексты в таких приложениях, как Mail и Notes. В приложении Photos появятся новые возможности: пользователи смогут создавать короткие фильмы на основе описаний и искать фотографии с помощью естественного языка. Функция «Очистка» поможет убрать нежелательные объекты с изображений.

Приложения Notes и Phone также получат новые функции, такие как транскрипция и резюмирование записей. Mail обновится с функциями Priority Messages и Smart Reply, что значительно упростит взаимодействие с электронной почтой. Siri, виртуальный помощник Apple, пройдет переработку, добавив поддержку текстового ввода и более естественный стиль общения. Теперь Siri сможет отвечать на множество вопросов о функциях устройств.

Важно понимать, что для работы Apple Intelligence необходимы современные устройства. Функции ИИ будут доступны только на новых моделях iPhone 16, а также на устройствах с чипами M1 и более поздними.