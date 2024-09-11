OnePlus 13 опередил в тестах новый iPhone 16

В октябре в Китае ожидается анонс флагманского смартфона OnePlus 13. В преддверии этого события устройство появилось на тестовой платформе Geekbench с модельным номером PJZ110. Известный инсайдер Digital Chat Station утверждает, что именно это устройство скрывается под этим номером.

Судя по описанию в базе данных бенчмарка, аппарат обладает шестью вычислительными ядрами процессора с частотой 3,53 ГГц. Ещё два ядра работают на частоте 2,32 ГГц. Это говорит о том, что речь идёт о процессоре Snapdragon 8 Gen 4. Он ещё также не был представлен, и его появление тоже ожидается в октябре. Чип будет производиться компанией TSMC на втором поколении техпроцесса 3 нм.

Объём оперативной памяти в смартфоне составляет 16 ГБ, работает аппарат на системе Android 15. Результаты одноядерного и многоядерного тестирования составили 3236 и 10049 баллов соответственно. Это означает производительность более высокую, нежели у процессора Apple A18 в составе новых аппаратов iPhone 16. Здесь результаты одноядерного и многоядерного теста равны 3114 и 6666 баллов соответственно. Как видим, разница в многоядерной производительности почти полуторакратная.

Также новый смартфон OnePlus должен получить кремниевый двухэлементный аккумулятор с модельным номером BLPxxx и ёмкостью 6000 мА·ч. Ожидается поддержка проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной — 50 Вт.

OnePlus 13 получит новый режим фотографирования Hasselblad Master Mode и стеклянный корпус, в том числе из белого стекла. Сообщается, что промышленное производство уже стартовало.