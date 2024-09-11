Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
OnePlus 13 на Snapdragon 8 Gen 4 протестировали в бенчмарке Geekbench
OnePlus 13 опередил в тестах новый iPhone 16

В октябре в Китае ожидается анонс флагманского смартфона OnePlus 13. В преддверии этого события устройство появилось на тестовой платформе Geekbench с модельным номером PJZ110. Известный инсайдер Digital Chat Station утверждает, что именно это устройство скрывается под этим номером.

Судя по описанию в базе данных бенчмарка, аппарат обладает шестью вычислительными ядрами процессора с частотой 3,53 ГГц. Ещё два ядра работают на частоте 2,32 ГГц. Это говорит о том, что речь идёт о процессоре Snapdragon 8 Gen 4. Он ещё также не был представлен, и его появление тоже ожидается в октябре. Чип будет производиться компанией TSMC на втором поколении техпроцесса 3 нм.

Объём оперативной памяти в смартфоне составляет 16 ГБ, работает аппарат на системе Android 15. Результаты одноядерного и многоядерного тестирования составили 3236 и 10049 баллов соответственно. Это означает производительность более высокую, нежели у процессора Apple A18 в составе новых аппаратов iPhone 16. Здесь результаты одноядерного и многоядерного теста равны 3114 и 6666 баллов соответственно. Как видим, разница в многоядерной производительности почти полуторакратная.

Также новый смартфон OnePlus должен получить кремниевый двухэлементный аккумулятор с модельным номером BLPxxx и ёмкостью 6000 мА·ч. Ожидается поддержка проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной — 50 Вт.

OnePlus 13 получит новый режим фотографирования Hasselblad Master Mode и стеклянный корпус, в том числе из белого стекла. Сообщается, что промышленное производство уже стартовало.

#смартфоны #oneplus
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Xiaomi, OnePlus, Vivo и другие готовятся выпустить флагманы с батареями ёмкостью более 6000 мАч
В сеть утекли результаты производительности в Geekbench смартфона OnePlus 13 с Snapdragon 8 Gen 4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Google выпустила новую версию Android Auto 12.8
1
В Сети появился полный список устройств Xiaomi, которые получат Android 15
4
One UI 6.1.1 включает обновленный файловый менеджер, который упрощает работу с документами
2
Новое поколение процессоров AMD повторяет ошибки Intel
22
Стали известны фотовозможности предстоящего смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra
2
Warhammer 40,000: Space Marine 2 протестировали на 43 актуальных видеокартах
2
Нацбанк Украины меняет копейку на новую монету с польским уклоном
3
В сети появились изображения Xiaomi 14T Pro
+
Tecno раскрыла больше информации о своём роботе Dynamic 1 на IFA 2024
+
В России запустили горно-обогатительный комбинат, который войдет в пятерку ведущих комбинатов мира
1
Швеция так и не собирается передавать Украине истребители JAS Gripen
+
Microsoft сообщает о принудительном обновлении Windows 11 в следующем месяце
+
Sony прекращает бесплатную подписку PS Plus для украинцев с ноября
8
macOS Sequoia выйдет 16 сентября: официально утверждён список поддерживаемых устройств
+
Смартфон Xiaomi 14T Pro в чёрном цвете появился на первом изображении и раскрыл свой дизайн
+
В Великом Новгороде восстановлено оборонное предприятие
+
NVIDIA повысила производительность Llama 3.1 в 1,9 раза благодаря алгоритму декодирования Medusa
+
Читеры взломали новую игру Valve «Deadlock» еще до релиза
+
Новый фильм рассказывающий о ZX Spectrum планируется к показу 3 октября
3
Ученые представили короткое видео в котором поместилось движение тектонических плит за 1,8 млрд лет
1

Популярные статьи

"Союз", "Наемный убийца", "Смерч 2" - обзор фильмов 2024 года
3
Remnant: From the Ashes - воспоминание о былом (субъективный обзор игры)
+
Обходим блокировки Microsoft Store и региональные ограничения на консолях Xbox
5
Почему обычному геймеру не нужен игровой ноутбук, и что нужно знать, перед покупкой лэптопа с рук
17
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
95
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
24
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
15
Какие преимущества есть у жёстких дисков перед SSD, и какой HDD выбрать в 2024 году
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
20
Собираем оптимальный игровой компьютер для игр на высокогерцовом мониторе осенью 2024 года
19

Сейчас обсуждают

DANYNAFIG
14:37
Бабуины одобряют .
Reuters: Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине
l33t_h4x00r
14:37
прибедняются, еще есть сотни танков , сотни достаточно неплохих бмп , типа мардер, брэдли, св90 , более тысячи бтр и мрапов
Forbes: На Украине закончилась современная бронетехника для вновь формируемых бригад
l33t_h4x00r
14:35
будет валяться в степях Украины...тк ракета с300\с400 пролетает эти ваши сотни километров за минуту
Швеция готовится передать Украине истребители Gripen
Gamandril
14:35
Так уже тестировали обычные сотовые - дотягиваются до спутников! Это и будет спутниковая связь. Вы просто не поняли почему я обратил внимание на это. А потому желательно иметь отдельные возможно напра...
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
FelsheR-BANZzZzZz
14:33
Коре9-7-5 с к\ф и без, что тут не понимать? 20+лет ничего не меняется. А "обычные юзеры" говорят примерно следующее: "мама у меня по-моему интел, а проц точно амд" Дословные слова коллеги по работе. ...
Intel откладывает запуск процессоров Core Ultra 200
l33t_h4x00r
14:33
20 миллионов за бронированный грузовичок с пусковой установкой?
Польша отказалась закупать у США 486 единиц РСЗО HIMARS
Владимир Рыбалка
14:30
Я шесть лет пользовался сяоми ми 8 и мне как-то 6 гб хватало для ос и софта. Даже ничего не тормозило. Этим летом купил ван плас 12 16/512. И даже не представляю, зачем нужны эти 16 гб. А есть версия ...
Сколько ОЗУ должно быть в смартфоне – согласно тестам, 8 Гб уже мало, а 16 Гб в самый раз
l33t_h4x00r
14:28
Так как называть нынешнюю балалайку с этими чатгпт и прочими фанатазиями пьяного дворника - интеллектом, можно лишь с очень большой натяжкой
8-контактный разъём питания PCIe на платах MSI X870(E) обеспечит дополнительную мощность до 252 Вт
Дмитрий Зенцов
14:27
конечно проще заплатить 50К+ и не о чём не думать...
В Сети появился полный список устройств Xiaomi, которые получат Android 15
Nvidia&Intel Hater
14:19
Так там ниже дна производительность,чего тут включать то.Еще нет такой игры в которой этот огрызок дешевую 6600 обошел.кое как приблизился в некоторых и не более.Ну если ток лучиии ,много лучей...В ко...
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем