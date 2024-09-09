Официально подтверждён срок выпуска флагманского аппарата OnePlus 13

Компания Qualcomm анонсирует процессор Snapdragon 8 Gen 4 на своём ежегодном мероприятии, которое пройдёт с 21 по 23 октября на Гавайях. Одним из первых смартфонов на этом процессоре должен стать новый аппарат OnePlus. Президент китайского подразделения компании опубликовал на сайте Weibo намёк относительно сроков выпуска OnePlus 13, подтверждая появившуюся несколько дней назад утечку.

На скриншоте показано, что аппарат будет представлен в октябре. Процессор нового поколения должен обеспечить ему беспрецедентно высокий уровень производительности.

На прошлой неделе китайский производитель экранов BOE провёл Глобальную конференцию партнёров по инновациям 2024. Там был представлен дисплей Oriental Screen, известный также под названием BOE X2. OnePlus 13 станет первым смартфоном с этим дисплеем.

Это ещё раз подтверждает, что в Китае OnePlus 13 дебютирует в октябре. Это должно случиться в последние числа месяца.

Официально ничего не сообщается о характеристиках устройства. Утечки информации говорят об использовании экрана 8T LTPO BOE X2 с диагональю 6,8 дюйма с небольшими изгибами со всех четырёх сторон. Разрешение у него будет 2K, частота — 120 Гц, ультразвуковой сканер отпечатков внутри. Основная задняя камера получит разрешение 50 Мп с сенсором LYT-808 с оптической стабилизацией изображения. Разрешение сверхширокоугольной камеры тоже будет 50 Мп, также будет перископический телеобъектив IMX882 с 3-кратным оптическим зумом.

Ёмкость аккумулятора достигнет 6000 мА·ч при мощности зарядки 100 Вт, беспроводной зарядки — 50 Вт. Ещё известно об использовании тактильного движка 0916T и уровне защиты от воды и пыли IP68/69.